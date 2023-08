– Összességében úgy érzem, hogy az általam szervezett NAGY NYÁRI OLVASÁS KIHÍVÁS nagyon jól sikerült, elértem azt a célt, amit szerettem volna ezzel a megmozdulással. Igazi kalandot, mókát, szórakozást ígértem, és azt hiszem ez így is volt 20 teljes napig, amit a mi kis szigetünkön töltöttünk – kezdte beszélgetésünket Tábiné Nyúl Gabriella, aki elárulta azt is, hogy összesen 16 gyerek hallotta meg a hívó szót, és jött szorgalmasan minden nap a könyvtárba.

A legügyesebbek az Olvas-lak sziget polgármesternője és polgármestere lett.

Fotó: Könyvtár

Mint megtudtuk tétje is volt az alkalmaknak, ezzel is belecsempészve plusz izgalmakat az olvasás mellé: – Aki a legtöbb kihívást teljesítette, az lett az Olvas-lak sziget polgármesternője/polgármestere. Idén Mónus Zoé volt a legügyesebb, így ő lett a mi kis szigetünk polgármesternője. Baranya Gergő pedig az alpolgármester. Jó volt látni, ahogy a gyerekek napról napra közelebb kerültek a könyvekhez, a közös foglalkozások folytán már otthonosan mozogtak a szabadpolcok között, és amikor „megérezték a könyvszagot”, pár nap elteltével már le is merték venni a polcról, belelapoztak, olvasgatták azokat. Közelebb kerültek hozzám, a könyvtároshoz is, ami szerintem megint egy igen fontos tényező ahhoz, hogy majd a későbbiekben is bátran ellátogassanak a könyvtárba és könyveket kölcsönözzenek. Napjainkban a szabadidő eltöltésére sok lehetőség van, ami mind az olvasástól, a könyvektől veszi el az időt – tette hozzá, majd egy kicsit a részletekbe merülve a problémát boncolgatta:

– A gyerekek számára ma már természetes a számítógép, a mobiltelefon és egyéb digitális eszközök használata. Sok gyereknek a számítógépezés, tévé nézés nyújtja az örömöt, a szórakozást. Ezért is fontos, hogy kiépítsük a gyerekek mindennapjaiban a könyvekhez, az olvasáshoz való jó viszonyt is. Ne érezzék „kötelezőnek”, hanem egy nagyszerű kikapcsolódási lehetőségnek vegyék az olvasást. Tudatosuljon bennük, hogy minden egyes könyv elolvasásával egy csodálatos világba csöppenhetnek a fantáziájuk, képzelőerejük segítségével. Az olvasóvá nevelés a család és az iskola mellett a könyvtár, a könyvtáros feladata is. Döntő szerepe van a személyiségének, barátságos és segítőkész magatartásával mintául szolgálhat a gyerekeknek mind az olvasás megszerettetésében, mind a könyv-, könyvtárhasználati ismeretek, jártasságok, készségek gyakoroltatásában. Bízom benne, hogy jó táptalajba vetettem el a magokat, hamarosan szárba szökken és sikerül egy olyan fiatalokat viszont látni, akik szívesen olvasnak a szabadidejükben. A program végén, az eredményhirdetés után furcsa volt bejönni úgy a könyvtárba, hogy már tudtam: üres, lakatlan lett a mi kis szigetünk – zárta gondolatait Tábiné Nyúl Gabriella, aki a végén azért elárulta, hogy jövőre jön a folytatás és ebből nem is enged.