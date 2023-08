Több tucat gyermek vesz részt a Fejér Vármegyei Kormányhivatal által szervezett nyári napközis táborban Székesfehérváron és azon túl is. Mint megtudtuk, az immáron harmadik, utolsó hetébe lépő tábor hatalmas segítség a családoknak: hiszen amíg a szülők dolgoznak, csemetéjük játszva ismerkedhetnek meg az őket körülvevő világgal.

A kezdeményezés mögé a Fejér Megyei Europe Direct Iroda is mögé állt, melynek vezetője Szili Valéria a kutyásbemutató alkalmával kiemelte: három héten keresztül várta a kormányhivatal dolgozóinak gyermekeit a tábor a megye több helyszínén (Velence, Dunaújváros, Székesfehérvár), ahol minden napra jutott valamilyen különleges program. A résztvevő gyermekek kézműves foglalkozásokkal, vidám vetélkedőkkel üthették el az időt. A Fehérváron táborozó gyerekek például az összes élményt adó múzeumba ellátogathattak, sőt a mozit sem hagyták ki a kínálatból. Emellett a környezettudatos fontosságára, valamint a könyvek és az állatok megszerettetésére is nagy hangsúlyt fordítottak szervezők. Az utóbbira pedig jó példa volt a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub szerdai délutáni bemutatója, ami nem is sikerülhetett volna jobban.

Az interaktív kutyabemutató lenyűgözte a gyerekeket, a taps sem maradhatott el jutalmul.

Fotó: Nagy Norbert

Az interaktív kutyabemutató lenyűgözte a gyerekeket, melynek során különböző fajtájú, illetve méretű négylábú ügyességi bemutatóinak tapsolhatott a népes gyerekközönség. Az idomított kutyusok fektetési, behívási és ügyességi gyakorlatokat prezentáltak. A végén pedig az okos kedvenceket lehetett simogatni és játszani is lehetett velük.