Székesfehérvártól tizenöt percre, a Budapest–Balaton kerékpárút és az M7-es autópálya szomszédságában, 1,6 hektáron várja a kirándulókat, családokat, baráti társaságokat a pákozdi Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely, a KEMPP. A 175 éves pákozdi csata emlékhelye a magyar honvédség megalakulásának origója, ahol számos kiállítás, köztéri alkotás, különleges attrakció várja a látogatókat. Sétautak, élethű világháborús lövészárokrendszer, könnyített katonai kalandpark, légvédelmi ágyú és repülőgép-szimulátor teszi élménydússá az itt töltött időt és hívja szimbolikus időutazásra a látogatókat Magyarország honvédelmének történetében. A park egyik különlegessége a fülelő hangtölcsér, ami a radar elődje. Remek szórakozás a gyerekek számára ez a hangokat felerősítő szerkezet is – sorolja a lehetőségeket Görög Viktória, a KEMPP ügyvezetője.

– Az augusztusi változékony időjárásban is mindig van miért eljönni hozzánk. A nagy melegben az árnyas fák, esős időben pedig a fedett, teraszos programhelyszíneink nyújtanak felüdülést – teszi hozzá Görög Viktória. Az Emlékparki Nyár regisztrációköteles, de ingyenes programjai is ebben a remek környezetben zajlanak: augusztus 4-én a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar érkezik, augusztus 11-én Tolcsvay Béla Lélekdal koncertjével folytatódnak a péntek esti önálló műsorok, zárásként pedig augusztus 18-án a Szent Korona történetéről tart előadást Csomor Lajos. A nyári időszakban péntek és szombat esténként hosszabb nyitvatartással működik a Panoráma Kávézó, valamint a hét minden napján, meghirdetett időpontokban, garantált tárlatvezetésekkel várják a látogatókat, melyeken a gyerekek örömére a huszárok híres huszárvágása is megtanulható!

A KEMPP azonban augusztusban már a szeptember 30-i jubileumi eseményekre készül – tudtuk meg. A Honvédfesztivál, mellyel idén a pákozdi csata 175 éves jubileumát ünneplik, a magyar honvédség megalakulásának kezdete is egyben. A Katonai Emlékpark is e 175 év történelmét öleli fel, éppen ezért a Honvédfesztivál az idei év legnagyobb ünnepe lesz az Emlékhelyen. Erről az ügyvezető elárulta:

– Szeptember 30-án ingyenes, nagyszabású programmal készülünk az érdeklődők és a gyerekes családok számára. A csata megelevenítése 14.30-tól várható, melyben több mint kétszáz, korhű ruhába öltözött hagyományőrző mutatja be a csata történéseit. Lesz ágyúdörgés, robbanás, lovasroham, látványos csata is, melyet Hermann Róbert történészi narrálása mellett élhet át a közönség.