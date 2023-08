Ahogy megszokhattuk tőlük, ismét előrukkoltak valami egyedivel. „Küldetés teljesítve" – újságolták nagy örömmel, melynek keretében újabb két elhanyagolt villanyóraszekrény öltöztettek vidám gúnyába. Mint mondták, a városfelújításaik mindig aktuálisak, bár ennek a két doboznak a története a tavalyi kampányig nyúlik vissza.

– Ezek a Székesfehérváron, a Semmelweis utcában vannak az orvosi rendelő mögött. Hol a sötétség, hol az eső babrált ki velünk, de harmadszorra már sikerült befejeznünk az alkotásokat. A jobboldali A Nagy Ho-Ho-Ho Horgász rajzfilm szereplőiből álló vízi grafika, amely vegyes technikával készült. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy festettünk egy alapot, a karaktereket pedig matricaként felragasztottuk – magyarázta a részleteket Fenekes Roland (1. vk.) képviselőjelöltje.

– A bal oldali dobozon pedig Jake the Dog-ból Jake található, aki az utóbbi években elég nagy népszerűségre tett szert. Nos, sajnos ezt már meg is rongálták! Nem értjük miért volt erre szükség, hiszen mi csak csinosítjuk a várost és ahova már nem jut forrás, mi besegítünk a magunk módján. Így volt ez a Gáz utcában is, ahol a Star Wars szerethető figurái elevenednek meg. Akcióinkkal a célunk kettős: egyrészről, hogy a dobozok szebbek legyenek, másrészről szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy a város mindenkié és jobb olyan helyen lakni, amit a magadénak érezhetsz, így akár kifestheted például a kapcsolószekrényt, ha úgy jobban tetszik – zárta gondolatait.