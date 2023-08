– Ki ne játszott volna kiskorában szívesen LEGO kockákkal! Emlékszem, én is kiskoromban órákig belefeledkeztem az autók, kalózhajók, repülőgépek építésébe. Hihetetlenül szórakoztató és tökéletes kikapcsolódás volt, ahogy családok élete elevenedhetett meg az építőkockák által – mondta a FEOL-nak Karácsony András, az intézmény közművelődési szakembere, aki ezt a gondolatot tovább víve klubot szervez. Mint mondta, ahogy a LEGO is hirdeti, 7-től egészen 99 éves korig várják az ősszel induló foglalkozásra az érdeklődőket. Végül hozzátette azt is, hogy szívesen fogadja a felajánlásokat, ha valakinek van otthon megbújó Lego-ja.

Vezető képünk illusztráció!