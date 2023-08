– Idén az a megtiszteltetés érte a Toppantó családot, hogy az Atlétikai Világbajnokság gyereksarok programja is a feladatok között szerepel. A Toppantó program alapvetően a néptánc oktatást és a játékos mozgásfejlesztést tűzte ki célul, és emellett kézműves foglalkozásokat és népi játszóházat is üzemeltet. Most, a vb-n, a Szentkirályi ásványvíz megbízásából, az ő sátrukban készítenek az oda látogató gyermekek változatos kézműves alkotásokat, melynek kiemelt célja, hogy megismerkedjenek az újrahasznosítás minden lépésével és annak fontosságával a gyerekek is. Ezek jelennek meg a kézműves foglalkozás alkalmával is, a standon. – mondta lelkesen Besenyei Andrea, majd így folytatta:

A vb-n zajló kézműves foglalkozások célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek az újrahasznosítás fontosságával.

Fotó: Toppantó

– Mivel az újrahasznosítás nem egy újkeletű dolog, sőt, a régi paraszti kultúrában is alkalmazták már elemeit, változatos módokon. Itt máris erős kapcsolta van a Toppantó szemlélete és a Szentkirályi ásványvíz küldetése között. Alapvető technikákkal - rajzolás, festés, zsírkréta és papír technikák - elevenítik meg a gyerekek mind azt az információt, amit előzetesen kapnak egy interaktív előadás keretében. Az alkotás szabad asszociáción alapul, és természetesen az újrahasznosítás és annak körforgása is helyet kap egy-egy elemben. A kézműves programon bárki részt vehet, aki ellátogat az atlétikai világbajnokságra, az atlétikai parkba, a zöld zónában várják a kreatív, alkotni vágyó gyerekeket – fogalmazott széles mosollyal a foglalkozásvezető, aki arra is választ adott, hogy miért is fontos, hogy egy ilyen rendezvényen helyet kapjon gyerekprogram?

– Mert a gyermekek nyitottak a világra és szivacsként szívják magukba az információt. Ami nekik most újdonság, és játékos formában megélik, rutinná és természetessé válik és a következő nemzedék már így éli a mindennapjait, abban a szemléletben, amit most kapnak. A játék pedig minden alapja, mindenkinek szüksége van rá, minden életkorban – zárta gondolatait.