Az egyik legkedveltebb nyári szezonális fogásunk a lecsó, amelyről már sokan, sok mindent leírtak, ezért újdonságot talán nem is lehet róla mondani. Mégis ezzel foglalkozik a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének legújabb hírlevele. „A lecsót leginkább egytálételként fogyasztjuk, ilyenkor gazdagíthatjuk tojással, kolbásszal, virslivel, illetve rizzsel, burgonyával, tarhonyával, esetleg kenyérrel, de mehet bele szinte bármilyen más zöldség is, például zöldbab, gomba vagy cukkini. Az alapétel köretként remekül illik sült húsokhoz vagy sült libamáj mellé, de fűszerként is megjelenik számos magyaros ételben. A kevés zsiradékkal készült változat minden további nélkül beilleszthető az egészséges táplálkozásba, vagy például tojással és barna rizzsel kiegészítve egy könnyű, olcsó, húsmentes családi étkezés lehet – olvasható a hírlevélben, amely aztán tudományos alapon is górcső alá veszi a lecsót.

„A lecsó tulajdonképpen főzelékként vagy zöldségraguként értelmezhető, hiszen az alaprecepthez a zsiradékon és a fűszereken kívül csak zöldségek (hagyma, paradicsom, paprika) kellenek, amelyek a hazai táplálkozási ajánlásban a naponta fogyasztandó élelmiszerek közé tartoznak” – áll a hírlevélben. Az MDOSZ ajánlott napi zöldség és gyümölcs fogyasztása fél kilogramm. Ez a mennyiség öt egységnek felel meg, amiből 3-4 adag legyen a zöldség, amit lehetőleg egyszer nyersen is együnk a nap folyamán. Ennek a táplálkozási ajánlásnak a betartásához keresve sem találni jobb ételt, mint a lecsó, ami ráadásul még a fenntarthatósági szempontoknak is mefelel, ha szezonjában, nyáron készítjük. Aki viszont télen sem szeretne lemondani a nyár ízeiről, akár el is teheti a lecsót, csírátlanított üvegekben dunsztolással tartósítva.

Ha pedig különlegesebb lecsót szeretnének enni, próbálják ki más nemzetek hasonló ételeit, így a francia ratatouille-t, a török menement, a spanyol pistot, az olasz peperonata-t, a bolgár, de Szerbiában is dívó dzsuvecset vagy a közel-keleti shakshoukat!