Mikor és hogyan találkozott először a jógával?

– Az első és meghatározó élményem a jógával, amikor megismertem az öt tibeti rítust (A tibeti szerzetesek tudásán alapuló gyakorlatsort a fiatalság forrásának is hívják) jógagyakorlatot könyv és videó formájában. Gyakorlás során éreztem, hogy ez nekem jó, fizikailag is és lelkileg is sokat segített. A lányom elvitt budapesti jógastúdiókba, ahol nagyon jól éreztem magam, és biztos voltam benne, hogy én ezt folytatni akarom.

Melyik volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy jógaoktató lesz?

– 2018-ban láttam egy hirdetést a Baraka Jóga Stúdió jóvoltából, gyerekjóga oktató tanfolyamról. Jelentkeztem rá, majd ott ismerkedtem meg a hatha jóga alapjaival, az ászanák hatásaival és anatómiai hátterével, légzéstechnikákkal és a jógafilozófiával. Óvónőként óriási lehetőséget láttam benne, hogy már gyerekkorban is megszerettessem a jógát. Rohanó világunkban túl sok olyan inger éri a gyerekeket, amit nem tudnak feldolgozni. A jóga megtanítja őket, hogyan lehet lelassulni, megnyugodni, szorongásokat feloldani. Tartásjavító, erősíti az izomzatot, hajlékonnyá teszi a testet. A dégi és mezőszilasi iskolában tanítom a gyerekjógát a tanév időtartama alatt. Néha kapok meghívást gyerektáborokba, hogy tartsak egy-egy jógaórát. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam gyerekektől, szülőktől és pedagógusoktól is. Közben folyamatosan képzem magam, 4 éve járok Iyengar jógára Budapestre Sárig Hajnalka okleveles Iyengar jóga oktatóhoz.

Lukács Valéria a dégi és mezőszilasi iskolában tanítja a gyerekjógát.

Fotó: Fülöp Zoltánné

Sokan azt gondolják, hogy ez a mozgásforma, a többihez hasonlóan azt a célt szolgálja, hogy a testünket formáljuk vele. Közben pedig a lelkünk megmunkálására talán nincs ennél jobb módszer... mesélne egy kicsit a jóga történetéről, illetve a lélekre gyakorolt hatásáról?

– A jóga története többezer éves múltra tekint vissza, így elég nehéz néhány mondatban összefoglalni, ráadásul nincs is minden pontosan dokumentálva róla. Amit mindenképp érdemes tudni, hogy a kezdetei az ókori Indiába tehetők és először hindu vallásos rituálékból nőtte ki magát, de hamar több különböző irányzat és iskola alakult ki, különböző filozófiával és gyakorlatokkal. Ez a sokszínűség ma is jellemzi a jógát. A jóga hagyományosan arra épül, hogy a fizikai test segítségével érje el a gyakorló a megvilágosodást, így a test és a lélek kapcsolata nem szétválasztható. A pózok gyakorlásával nem csak a testünk lesz rugalmasabb, hanem úgymond az elménk is. Megismerjük a saját határainkat és megtanuljuk átlépni azokat, valamint mivel a mozdulatok végzése nagy koncentrációt igényel, az elme ettől lecsendesedik és a mozgásra összpontosul, ami szinte egy meditatív állapotot idéz elő.

A jógáról sokan gondolják, hogy „női sport”, a férfiak nem olyan aktívak ezen a területen… hogyan lehetne ezen változtatni?

– A nyugati kultúrában az, hogy odafigyelünk magunkra, befelé nézünk, lelassulunk, mind olyan tevékenységek, amikre a férfiak nincsenek bátorítva, gyengeségnek tartják sokan. Ezek azonban téves sztereotípiákból fakadnak, mert a jóga is építi az erőt és az izomzatot, és a fentebb említett "nőiesnek" hitt részei a gyakorlásnak ugyanúgy jót tesznek a férfiak mentális egészségének is. A jógát eredetileg először kizárólag férfiak gyakorolták, a legtöbb ázsiai országban pedig ma sem tartják kifejezetten nőies tevékenységnek. Bátorítani szeretném a férfiakat, hogy jöjjenek jógázni, lépjenek túl a saját határaikon.

Jóga a Dégi Park-tónál, a Festetics-Kastély kertjében.

Fotó: Rolkó Róbert

Mit ad jóga és hogyan lehet beépíteni a hétköznapokba?

– Azáltal, hogy foglalkozunk a testünkkel és az elménkkel, kiegyensúlyozottabbá válunk, könnyebbé válhat a stressz kezelése, valamint a pózok rendszeres gyakorlása sok hétköznapi tevékenységet is könnyebbé tehet azáltal, hogy javul az egyensúlyérzék és erősödnek a tartóizmok. Egy idő után észrevesszük, hogy egész máshogyan végezzük a legegyszerűbb mozdulatokat is, mint például felkelni egy székről, vagy lehajolni egy leejtett tárgyért.

Mit üzenne azoknak, akik még soha nem próbálták ki a jógát? Miért érdemes és hol találkozhatnak Önnel?

– Azt üzenem, hogy a jóga mindenkinek való, nemtől, kortól, fizikai erőnléttől vagy egészségi állapottól függetlenül. Mivel itt nincs helyes vagy helytelen módja a gyakorlásnak, olyanok is jöhetnek, akiknek nincsen semmi tapasztalata a jóga terén vagy bármilyen testmozgásban, sportban. A jógaóra egy biztonságos, elfogadó tér, ahol támogatjuk egymást és önbizalmat szerezhetünk. Dégen, Mezőszilason és Lajoskomáromban tartok jógaórákat, szeretettel várok mindenkit.