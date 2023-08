Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Cecei Dinnye Nap. Ennek apropóján pedig szombaton minden a dinnyéről szólt. A helyi szólásmondás szerint „Cece a világ közepe.” Mert ott van az otthonod, ahol a szíved is van. Na, és a cecei dinnye?

– A mézédes jelző mögött rengeteg munka, ránk örökített passzív tudás rejlik. Nem mellesleg finom a cecei dinnye. És ez a szombati napon ismét bebizonyosodott: több, mint 15 termelő édesebbnél édesebb dinnyéit kóstolhatták meg a rendezvényre kilátogatók – mondta a helyszínen Vajai-Kovács Viktória művelődésszervező.

A falu apraja-nagyja kóstolta a legkülönfélébb dinnyéket.

Fotó: Sebestyén Bálint

Délután 16 órától a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Alapi és Sárbogárdi TenDance tánccsoportjának tehetséges növendékei álltak a színpadon, akik Radnai Zoltán és Szőke Fanni vezetésével varázsolták el a közönséget fantasztikus modern- és latin-amerikai táncokkal. A mindinkább fokozódó hangulatot Palotás Ágnes és partnere, Kóbor Tamás előadóművészek tetézték tovább, aki az operettek világába kalauzolták a Dinnye Nap vendégeit. Az operettművészek után könnyedebb „vizekre” eveztünk, Dj. Szatmári és Szakos Andi műsorát láthatta az ünneplő közönség, akik saját slágereikkel örvendeztették meg őket. Este 19 órától egyórás zenei összeállítást hallhattunk a Desperado feat Timi együttestől, akikkel együtt énekelt és táncolt a több százas közönség.

A „Cecei Oscar-díj kiosztó” győztesei.

Fotó: Önkormányzat

Eközben megérkeztek az est záró, élőzenekari fellépői is. Amíg a zenekar „hangolt”, addig tombolasorsolást tartottak, melyen több, mint 100 tombolanyeremény talált gazdára. Ezután következett az est egyik fő attrakciója, ahogy az ottaniak mondják, a „Cecei Oscar-díj kiosztó”.

Díjazottak lettek:

legédesebb csíkos dinnye: Szücs János

legédesebb sárgadinnye: Gyulai István

legédesebb cukordinnye: Csilléri Gábor

legédesebb fekete dinnye: Sebestyén István

legkerekebb dinnye: Dömők Róbert

legnagyobb dinnye: Fazekas Gábor (23 kg)

legkreatívabb dinnyés étel: Sebestyénné Baum Aletta + különdíj: Csillériné Kacz Ilona Mária

legszebb dinnyetorta: Hantos Kiss Anikó

Idén is szép számban érkeztek nevezések a legnagyobb, a legkerekebb, a legédesebb dinnye, valamint a legkreatívabb dinnyeétel és dinnyés torta kategóriákban is. Ahogy azt Fazekas Gábor polgármester köszöntőjében is kiemelte: hálás és becsüli mindenki munkáját, aki bármilyen formában részese a Cecei Dinnye Napnak, majd átadta az ajándékokat és okleveleket a legjobb helyezést elérteknek.

És ahogy lenni szokott, készültek a fotók és a szelfik is a már fesztiválnak is beillő rendezvényen.

Fotó: Sebestyén Bálint

– Ezúton is szívből gratulálunk mindenkinek és nem győzzük kifejezni hálánkat és köszönetünket mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával, akár tombolatárgyával hozzájárult az V. Cecei Dinnye Nap még színvonalasabb és tartalmasabb megrendezéséhez – mondta Vajai-Kovács Viktória művelődésszervező, aki hozzátette azt is, hogy összességében egy remek hangulatú, tartalmas napot zártunk a Veszprémből és Várpalotáról érkezett FunThomas Band zenekarral, akik majdnem két órán át szórakoztatták a közönséget. Napközben persze a legkisebbekről sem feledkeztünk meg: volt csillámtetoválás és kézműves foglalkozás is. Reméljük, jövőre, veletek, ugyanitt!