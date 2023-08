A Sóstó Vadvédelmi Központ legutóbbi internetes bejegyzésében arról hír, hogy felcseperedtek a korábban mentett denevérek, ami azért is nagy öröm, mert a denevérek a fecskék mellett az egyik leghatékonyabb biológiai fegyverek a szúnyogok visszaszorításában.

– Az alpesi, korai, kései és törpedenevérek a városokban leggyakrabban előforduló fajok, elképesztően hasznos emlősök. Egy éjszaka 1000-2000 szúnyogot is elfogyasztanak – írják, majd hozzátették, hogy a denevérek védelme miatt is mihamarabb át kell térni a biológiai alapú szúnyoggyérítésre, mert a vegyszerek alkalmazása az ő életüket is komolyan veszélyezteti. Utóbbiban sajnos bőven van mit behozni, ugyanis hazánk több évtizedes lemaradásban van, de szerencsére Székesfehérváron már három éve zajlik a biológiai módszer fokozatos bevezetése.