A probléma az előszállási Báránytelepként ismert, több utcából álló közterületegyüttes területén ütötte fel a fejét, mint kiderült, nem először. Az egyik neve elhallgatását kérő ott élő elmondta, sajnos a probléma nem új keletű, az elmúlt években folyamatosan gondot okozott a vezetékes ivóvíz nyomása, mely a szükségeshez képest rendszerint alulmaradt. Ezzel kapcsolatban a lakosság számos bejelentéssel élt már, egy ilyen eset történt 2023. július 14-én pénteken is. Miután a probléma jelzésre került, a szolgáltatói vonal túlsó felén ígéret hangzott el, hogy kollégát küldenek a nyomásfokozó beállítása ügyében.

Mezőföldvíz Kft. tájékoztatója a csőtörésről, a tartály kihelyezéséről.

Fotó: Olvasó

– Nagyjából egy órával a hívás után tapasztaltuk, hogy megszűnt a vízszolgáltatás is. Újabb telefonhívások történtek a lakosság részéről emiatt, hiszen ez már nyilvánvalóan mindenkinek feltűnt – magyarázza a helybéli – Az esti órákban, már sötétedést követően a vízmű munkatársa platós teherautóval kihozott egy 1000 literes tartályt, melyet a Dózsa György úton helyeztek el, melyhez a Petőfi utca érintett részének legtávolabbi lakott pontja megközelítőleg 800 méterre található, tehát elég messze. A kisebb felháborodást még sem ez, hanem leginkább az váltotta ki, miután a vízmű munkatársa azt az információt közölte az egyik helyi lakóval, hogy alkatrész híján akár egy hét is lehet, mire helyreállítják a szolgáltatást (De szerencsére ez nem így történt!). Közben kiderült az is, hogy a tartályban lévő víz tartalmaz némi üledéket és kavicsot, ami miatt az ügyfelek nem szívesen használták fogyasztás céljából ezt a vizet. Többen kannában a település központjában lévő közkútról és a boltból palackozott ivóvizet hordták haza – tette hozzá az ott élő –, akinek az elmondása alapján szombaton egész nap nem volt víz Báránytelepen, aztán vasárnap virradóra kezdett megcsillanni egy kisebb a fény az alagút végén:

Többen kannában, a település központjában lévő artézi kútról hordták haza az ivóvizet.

Fotó: Olvasó

– Délelőtt 10 körül kezdett el némi víz folyni a csapból, miután egy bizonyos "T idomot" kicseréltek, ám ez a víz a rendszer levegősödése és a csőbe került szennyeződések miatt – folytatta – alig volt használható, amíg ki nem folyt a problémás szakaszból ez a minőségű víz. Segítségként pedig mégiscsak kihelyezésre került egy második vizestartály a Petőfi utcára, melynek tényét egy helyi lakó tette közzé a település Facebook csoportjában – mesélte el lapunknak. Legvégül kiemelte, hogy hétfőn délelőttre ugyan helyreállt a szolgáltatás, ám – mint mondta –, ki tudja mikor lép fel újra ez a probléma, ugyanis a nyomásfokozó rendszer más sok-sok éves, cserére szorulna, amiről az önkormányzat – információja szerint – folyamatosan tárgyal is a szolgáltatóval.

A panasz hallatán rögtön felkerestük a szolgáltató Mezőföldvíz Kft., akik az alábbi tájékoztatást adták az esettel kapcsolatban és megnyugtattak mindenkit, hogy a rendszer újra normálisan működik.

– A gyors és szakszerű javításnak köszönhetően Előszálláson a Báránytelep településrészen hétfőn délutánra helyreállt a vízszolgáltatás. A megfelelő nyomású vízellátását biztosító, földalatti aknában elhelyezett nyomásfokozónál még pénteken történt csőtörés az esti órákban. A Mezőföldvíz Kft. munkatársai azonnal megkezdték a vezeték javítását, amit pár órán belül helyre is állítottak. A meghibásodás miatt az akna vízzel telítődött és a nyomásfokozó villanymotorja üzemképtelenné vált. Az ügyfeleket helybeli kiértesítéssel azonnal tájékoztattuk a műszaki zavarról, mivel a nyomásfokozó berendezés hiányában nem lehetett biztosítani a településrészen a megfelelő (1,5 bár) víznyomást. Vízhiány csak időlegesen lépett fel a településen a javítási munkák idejére, egyebekben a vezetékes víz kisebb nyomással, de rendelkezésre állt Báránytelepen. Ezen kívül társaságunk tartályos kocsival is biztosított ivóvizet a településrészen. Ezt követően hétfőn a nyomásfokozó berendezést is beszerelték, így délutánra helyreállt a vízszolgáltatás a mintegy 50 háztartásban.