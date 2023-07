Ahogy azt, Fridrich-Czinkóczi Katától, a MaNoKa tanya megálmodójától megtudtuk, összesen négy versenyzővel képviseltették magukat a rangos viadalon. A remek eredmények pedig nem is maradtak el. Büszkén beszélt a megszerzett helyezésekről a megszerzett tapasztalatokról.

Fotó: Fridrich-Czinkóczi Kata

– Hihetetlen élmény volt számunkra a vasárnap. Jómagam például először vettem részt Fortunával. Szellő lovunk például két remek eredményt is bezsebelhetett, jár neki a répa jutalomfalat. Kislányommal, Majával a hátán a kezdő ügyességi kategóriában dobogót (3.hely), kis lovasommal, Adéllal a nyergében ugyanebben a csoportban egy negyedik helyett szerzett. Laura és Touch Down 50-60 cm díjugratásban egy 3.helynek örülhetett, míg 70-80 cm-es díjugratásban 6. lett. Jómagam Fortuna lovammal a nehéz ügyességi pályát bár hibátlanul teljesítettük csak túlléptük az alapidőt, így a jó tapasztalattal és egy 11. hellyel utazhattunk haza. Szívesen veszünk részt máskor is hasonló viadalokon!