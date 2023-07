– Most nagyon jó a dinnye, mondhatnám kiváló: nem csak szép, de nagyon finom is. Természetesen az időjárás is kedvezett, de a kemény munka, a gondos odafigyelés eredménye legfőképpen a minőség – magyarázza a termelő, aki családi örökségként vette át ezt a szép „mesterséget" immáron több évtizede. A 62 éves gazdálkodó 10 éves kora óta szedi a dinnyét, nagybátyjától tanulta a fortélyokat. Albert István szavaiból pedig arra is fény derült, hogy szerencsére még ma is megállja a helyét az mondat, hogy ha dinnye, akkor legtöbbeknek a cecei jut az eszébe.

Illusztráció: A nyár nagy slágere a dinnye. Albert István termelő szerint akár még szeptember végén is haraphatunk a cecei finomságból.

Fotó: LP / DN-Archív

– Nem csak minőségileg, de mennyiségileg is ki tudjuk szolgálni a piacot szerencsére. Több ültetésünk is van a nyár folyamán, így reményeink szerint még szeptemberben közepén, végén is ehetnek az emberek dinnyét. Sok helyről vannak megkereséseink, az ország távolabbi pontjáról is. Szerencsére a lopások is elkerültek minket. A cecei gazdálkodók összetartóak, segítjük ebben is egymást – tette hozzá. Az árakkal kapcsolatban pedig megjegyezte:

– A nagybani ára 350, míg az itthoni eladási ára 450 forint körül mozog kilónként. Jelenleg jónak tűnik a szezon, naponta 100-150 mázsa dinnye kerül leszedésre, hogy kiszolgáljuk a piacot – zárta gondolatait Albert István, aki minden nap pár falat dinnyével kezdi a napot, aztán indulhat a munka.