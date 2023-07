Mint ismert, a mátyásdombi Dudás Patrícia 2015 júniusában alapította meg az azóta is aktívan működő Princess Tánccsoportot, amely azóta már egyesületként számtalan sikereket ért el. Nem volt ez másként idén sem.

Hatalmas volt az érdeklődés, már a kapunyitásra is több méteres sor várta türelmesen a Cifra kertben, hogy részese lehessen a páratlan zenei és táncos élménynek. A látványos show-elemekkel, pörgős táncokkal tarkított gálán őrületes hangulat uralkodott, köszönhetően a vendég táncosoknak – Ajka-Padragkút Táncegyüttes, Siófoki Asszonyok Hagyományőrző Tánccsoportja, TenDance, Kiss Gábor és a Tinódi Általános Iskola Pipacs Néptánccsoportja, Árendás Miklós táncos/énekes – és művészeknek is. A már-már eufórikus hangulat pedig nem csak a közönségre, de a táncosokra is átragadott. A nagyszerű show után az alapítóval, Dudás Patríciával beszélgettünk.

Hatalmas show-t varázsoltak a színpadra.

Fotó: Fent Győző

– Mérföldkő! – vágta rá a táncos szezont értékelve Dudás Patrícia alapító – Egyre feljebb tartunk, és ezt ez az év csak bizonyítani tudja. Versenyek, bajnokságok, külföldi és hazai sikerek, tehetségek, egy igazi összetett csapatot tudok magam mögött/magam mellett! Nagyon büszke és hálás vagyok mindenkinek, a szülőknek, gyerekeknek, tagoknak, valamint a kollégáknak, mert ez nem csak az én érdemem. Soha nem a győzelem vezérelt, hanem az odáig vezető út. A szívem-lelkem benne van és jó érzés, hogy pontosan ezt kapom vissza egy-egy kedves szó, vagy a siker formájában. Hálás vagyok Barna Anikónak, köszönöm, hogy elfogadta a tiszteletbeli elnökségi címet és segít nekünk a továbbiakban. Nagy változások jönnek, újra bővülünk és mindent megmozgatunk, hogy az emberek megtudják mi az élet boldogsága a tánc szeretete által. Nagy megtiszteltetés, hogy megkaphattam a művészeti stafétát, amelyet a legnagyobb szeretettel viszek tovább. Hihetetlen, hogy repül az idő, jövőre már a X. jubileumi gála lesz, alig várjuk, de előtte még vár ránk egy őrületes nyár és reméljük egy újabb sikeres táncszezon! – mondta fülig érő mosollyal Tia.

És ahogy lenni szokott, ha már évzáró, akkor díjakat is átadtak a gálán a teljesítményük elismeréséül. Ács Flóra, Gotsák Laura, Csakmag Lívia, Nagy Lilla, Kovács Hanna, Kertész Rebeka Hanna, Horváth Nóra Boglárka, Barabás Maja Kira, Barabás Lara Stella és Varga Vanessza részesült elismerésben, míg a vándorkupát Hatvani Leila vehette át, aki egy évig birtokolhatja.