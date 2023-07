„Nyaralás alatt, különösen fürdőn, sok olyasmi van megengedve, mit különben a társaság nem engedne meg. Az ismerkedés is sokkal könnyebb, de azért nagyobb óvatosság is szükséges, ha nem akarunk kellemetlen tapasztalatokkal meggazdagodva hazatérni.” – ezen gondolatmenettel nyit a nyaralóknak szánt fejezetében az illemszabályok gyűjteménye, melyet bár lassan egy évszázada olvashat a közönség, egyes tanain nem fogtak az évek. A fejezetben szó esik még a vendéglátóhelyek kapcsán igencsak megosztó témáról, a jattról: „Elvben lehetünk ellenségei a borravalónak, de ott, ahol még el nem törölték, a személyzet rá van utalva, nem szabad tehát ezt megvonnunk tőle akkor sem, ha a szállás vagy az étkezés nem is volt egészen kifogástalan. Túl magas borravaló az ellenkező hiba volna.”