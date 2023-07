A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség számára a sport mellett kiemelten fontos a jótékonyság, a rászorulók támogatása. Évekkel ezelőtt éppen ezért hozták létre akciócsoportjukat, amely a Jót, Szívből - Dunaújvárosért nevet viseli. A közösség töretlenül dolgozik a dunaújvárosiak támogatásán számos kitűzött célt valósítottak már meg közös erővel, de a jövőre nézve is bőven szerepelnek tervek listájukon. Petrás Gáborral, a Jót, Szívből - Dunaújvárosért akciócsoport vezetőjével többek között arról beszélgettünk, hogyan is épül fel szervezetük, amely - mint kiderült - rengeteg civil támogatóval karöltve tevékenykedik. Működésük mellett tervekről, célokról, a jelenleg is futó, bölcsődék és óvodák fásítását célzó kampányról, valamint a csoport országos elismeréséről is beszélt, amelyet nemrégiben a Vöröskereszttől vehettek át.