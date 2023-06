Már harmadik éve rendezik meg nagy lelkesedéssel sok-sok év kihagyás után az alapi falunapokat, amely ahogy a polgármester, Szalai Milán fogalmazott, utat tört magának a múltbeli értékeket is előhozva. Mint megtudtuk, az esemény immáron valóban a falusiakról, az itt élőkről és mindannyiukról szól.

Ennek okán a program összeállításakor a szervezők nagy figyelmet fordítottak arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja a kedvére valót. A megrendelt szuper idő mellett koncertek, gyerekprogramok, focibajnokság, no és az elmaradhatatlan süti- és főzőverseny is várja a kilátogatókat!

– Apropó főzőverseny! – kapta fel a fejét Szalai János. – Az induló csapatoknak, az önkormányzat által felajánlott 5 kg-os sertéshúsból készült étkekkel kell levenniük majd a lábukról a zsűrit. Még két hely kiadó, de igény esetén akár a létszámbővítés sem zárható ki a következő hetekben – tette hozzá félmosollyal.

Játékokban nem lesz hiány. A tavalyi évben az élő biliárd nagy sikert aratott.

Forrás: Önkormányzat

A polgármester végül kiemelte, hogy egyre népszerűbbek a falunapok és arra számítanak, hogy idén még többen jönnek. Egy biztos, közelről és távolabbról is érkeznek mulattatók. A teljesség igénye nélkül szemezgettünk a programfüzetből. Lesz itt kispályás foci, főző- és sütiverseny, ugrálóvár, óriás darts, arcfestés, hordó élményvasút, valamint megannyi fellépő – köztük Matyi és a Hegedűs, Dudar Feri, Crazy Little Queen Tribute Band – szórakoztatja majd a falu apraját-nagyját a színpadi produkciókkal. Szóval a naptárakat elő, a bevésés kötelező: július 15., alapi sportpálya.