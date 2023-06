– Hétfőn összesen tizennégy gólyafészket néztünk végig, sajnos nem tizenötöt, mert tragédia történt a börgöndpusztai gólyákkal, ott két nappal ezelőtt leszakadt a fészek – számolt be a történésekről Fenyvesi László. – A vizsgált tizennégyből két fészekben sajnos nem bizonyult sikeresnek a gólyák költése. Jártunk Kisfaludtól Pákozdon és Kápolnásnyéken át Dinnyésig, majd utána érkeztünk el Elzamajorba és Seregélyesre: összesen negyvenkét fiókát gyűrűztünk. A térségben egyébként Seregélyesen él a legtöbb gólya, ahol éppen az utolsó fészekaljban aránylag két kicsi fiókát találtunk, fiatal szülőkkel. Máshol többet, hármat-négyet leltünk, Kisfaludon azonban ötöt, éppen úgy, mint tavaly. Valami módon Kisfalud nagyon tetszik a gólyáknak.

Fenyvesi László a seregélyesi Fő utca Sárosd felé eső végében, az utolsó gólyafészekben négy fiókát talált

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

– Úgy tudom, Seregélyes is…

– Így van, azt hiszem, megyei viszonylatban nagyon gyakran az első helyen végez a község. Ilyen szempontból három település verseng: Cece, Alap és Seregélyes, szerintem idén ez utóbbi helyen épült a legtöbb lakott gólyafészek. Sok más faluban örülnek annak is, ha egy-két gólyacsalád megtelepül náluk. Seregélyest azért szeretik ennyire a gólyák, mert hatalmas legelők és kaszálók veszik körül, az pedig ragyogó élőhely. A gólyák számára ideális, amikor tocsogós legelőkön, vagy lucernaföldeken bőségesen találnak táplálékot.

– Világhírű lett az a gólya, amit annak idején Pákozdon gyűrűztél, aztán Dél-Afrikában kötött ki. Beszélnél róla?

– A történet különlegessége, hogy a magyar adatbank szerint eddig az lett a legmesszebbi gólyamegkerülés. Fokföldön, egy ottani repülőtéren találták meg, feltételezhetően enyhe mérgezést kaphatott a fiatal madár. Talán a reptéren mérgezhették a pockokat, hogy ne túrják fel a földet, így került kézre, aztán gondozták. Csodálatos volt: itt a környéken gyűjtés indult annak érdekében, hogy megmeneküljön és a legjobb ellátást kapja a madár, különösen a pákozdiak jártak élen az adományozásban. Aztán a magyar emberek támogatása eljutott Dél-Afrikába. A gólyát elég gyorsan sikerült helyre hozni és elengedték, igaz, azóta sem tudunk róla semmit. Ám lehet bízni abban, hogy bármikor felbukkanhat, és valahol fészket épít.

– Iszonyatos távolságokról beszélünk: milyen kockázatoknak vannak kitéve vonulás közben a gólyák?

– Nagyon nagy veszélyek ezek. Közülük az egyik legnagyobb az ember, a kapzsiság, a vadászat: sajnos Észak-Afrikában és a Közel-Keleten vannak olyan országok, ahol lövik ezeket a madarakat. De veszély az is, hogy az afrikai földterületek nagy részét erős vegyszerekkel kezelik. Amikor például az Európában felszaporodott seregély tömegek lejutnak Észak-Afrikába, olyan helyekre, ahol igazából csak a mérgezésnek van kultúrája, a madarak egymás után hullanak, mert megmérgezik őket. Ahogyan a seregélyeket, úgy a többi madarat is. Természetesen az időjárás viszontagságainak is ki vannak téve. A gólya a repüléséhez a felfelé áramló meleg levegőt használja, számára ez a lényeg. Ezért van az, hogy a gólyák augusztusban, Szent István-napjának környékén indulnak útnak, amikor a legtöbb felfelé áramló meleg levegőt tapasztalják, hiszen nekik nagy magasságra van szükségük. Azonban a tenger felett nincs ilyen erős áramlat, és így ott már gondban vannak, ott már veszélyessé válik az út. Akadt rá példa, hogy jeladóval láttak el egy gólyát Magyarországon, aztán valahol a Közel-Keleten megfogták és azt gondolták, kémkedik a szerencsétlen madár. Nem volt egyszerű kiszabadítani a fogságából, hiszen ténylegesen börtönbe vetették. A történet egészen vidám és vicces is lehetne, ha nem az következik, hogy miután a természetvédő szervezeteknek sikerült a madarat kiszabadítani a fogságából, egy hét sem telt el, és a gólyát ugyanabban az országban lelőtték és valószínűleg megették.