– Négy kiváló művész fogadta el a meghívásomat, akik egytől egyig a budapesti operettszinház oszlopos tagjai. Olyan sikeres operettek szereplői, mint a Rómeó és Júlia, az Abigél, a Hegedűs a háztetőn, a csárdáskirálynő, István a király – most pedig ezekből a sikeres musicalekből hoztak el egy kis válogatást az előszállási nézőknek – kezdte beszélgetésünket, majd a kiváltott érzelmekről beszélt:

– A közel kétórás előadásnak egyrészről volt olyan része, ahol könny szökött a szemünkbe, de volt olyan is, amikor pedig sokan szinte felugrottak volna a székből és egy jót táncoltak volna. Nagyon kedves aranyos közvetlen jószívű embereket ismertünk meg Kardffy Aisha, Jenes Kitti, Kerényi Miklós Máté és Pesák Ádám személyében. Most egy kis nyári szünet lesz nálunk is, de már ötletelünk azon, hogy mivel durranthatnánk be az őszi szezont.