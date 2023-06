Bár az időjárás még nem találta meg önmagát és a nyári forróság, valamint a strandolás várat magára, ettől függetlenül van egy varázsa már most, sokak kedvenc évszakának. A nappalok sokkal hosszabbak és az egyik legjobb program kiülni a vízpartra és csodálni, ahogy a lemenő nap sugarai narancssárgára festik az eget. Így tettünk mi is a a napokban a Velencei-tó partján, gyönyörködjenek benne Önök képeinken, ha pedig tehetik, iktassák be programként, nem fognak csalódni.

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu