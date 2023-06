Míg a felnőttek a sárbogárdi mézet, vagy a házi borok egyik kedvencét, az otellót kóstolgatták, addig a gyerekeket bábelőadás, népi játszóház és fakosaras hinta is várta. A vidám délutánt Buch Tibor koncertje zárta.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője, Berdó-Kovács Erika a helyszínen elmondta, hogy 2020-ban novemberében a járvány idején elindult „Vegyél Fejért" csoport beváltotta a hozzá fűzött reményeket és álmában sem gondolta, hogy a kezdeményezés idáig eljut. Mint mondta, egy többezer fős online közösségből jó csapat kovácsolódott, amely időről időre járja a város különböző pontjait, sőt volt már rá példa, hogy a Balatonhoz is eljutottak. Kiemelte, hogy a cél két év távlatából is változatlan: lehetőséget szeretnének biztosítani az őstermelőknek és kézműveseknek, hogy megmutathassák magukat, egyúttal Fejér megye értékeit is.

A téren szintén tiszteletét tette Molnár Tamás képviselő is, aki az esemény egyik főtámogatójaként járt-kelt a kézművesek és termelők portékáit vizslatva. A FEOL kérdésére elmondta, hogy az ilyen- és ehhez hasonló rendezvények által a fehérváriak megismerhetik a környékbeli kistermelőket, akik a boltokba ugyan nem tudnak bekerülni, de a megye értékeihez tartoznak Beszélgetésünk során kiderült, hogy a boros pult volt az egyik kedvence, ahol jóféle, régi vágású otellóhoz lehet hozzájutni, de hasonlóan jó véleménnyel volt a sajtokról és a mézekről is, amiből rendszerint vásárol ilyen alkalmakkor, hiszen – mint mondta – jobbak, mint a boltban kaphatók!