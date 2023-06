Az alkalmazott készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, a hatóanyag néhány óra alatt lebomlik. Mindezek ellenére érdemes néhány dologra odafigyelni és készülni a szúnyogírtásra.

A kezelés előtt érdemes összegyűjteni, vagy letakarni a szabadban tárolt gyermekjátékokat, beszedni a száradni kitett ruhákat, és lehetőleg semmi olyat nem kint hagyni, ami később a szervezetünkbe juttathatja az írtáshoz használt anyagot (pl. élelmiszer, evőeszköz). Az irtás idejére csukják be az ablakokat és hagyják azokat így a kezelést követő egy óráig! A külső levegőt a lakótérbe juttató szellőzőket is érdemes kikapcsolni erre az időre. Az pedig magától értetődő, hogy a kertben szedett zöldséget, gyümölcsöt felhasználás előtt meg kell mosni!

Ahogy arról korábban is írtunk már, a telektulajdonosoknak érdemes megszűntetni, letakarni, vagy rendszeresen üríteni az épületek körül felgyülemlett vizet, víztárolókat, mert ezekben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák az irtást követően is.

Rossz idő esetén a kijelölt pótnapok: június 29., illetve június 30.