A vajdasági Oromhegyes falunapi rendezvényére voltak hivatalosak néhány napja a testvértelepülések, köztük Lepsény is. A két naposra tervezett program jó lehetőséget kínált a különböző országokból, országrészekből érkezettek számára a kapcsolatok mélyítésére, barátságok kötésére és jó kis beszélgetésre is.

Gieber Lajos önkormányzati képviselő, Gieberné Rács Judit helyettes óvoda vezető, Sütő Krisztina intézményvezető és Borsos György könyvtáros – a lepsényi delegáció tagjai a déli órákban érkeztek meg az oromhegyesi eseményre, ahol már régi ismerősökként üdvözölték egymást a helyiekkel.

Az utazókat azonnal finom ebéddel látták vendégül, majd máris a falunapi programok kellős közepében találták magukat és szórakozhattak a falubeliekkel és a Felvidékről érkezett szilasi küldöttség tagjaival.

– A kondérokban kakaspörkölt és paprikás csirke rotyogott, megfűszerezve a helyiek, soha ki nem fogyó pálinkájával! – számolt be az élményekről Borsos György.

A jó ételek és italok mellé, jó programok is akadtak. Kora este az oromhegyesi helyi közösség, színvonalas kulturális műsorral lepte meg vendégeit, többek között, az Arany János Általános Iskola tanulói emlékeztek meg, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról. Az itt elhangzott Tisza című vers igazi meglepetés volt a lepsényi vendégek számára, mivel a lepsényi, költészet napi Petőfi játékon, éppen ez a Petőfi szerzemény kapta a “Lepsény második legkedveltebb verse” címet.

Ezen kívül láthattak még néptáncot, hallhattak szívhez szóló magyar népdalokat és még egy színdarab szereplőivel is azonosulhattak. A lepsényi küldöttség szerint, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület citerásai és asszonykórusa pedig igencsak felforrósította a hangulatot az estén.

Az oromhegyesi falunapon nemcsak a település legidősebb lakosait köszöntötték, de a színpadra hívták az elmúlt évben született kis gyermekeket és szüleiket, hogy bizonyítsák, él a magyar a Délvidéken is. Természetesen Lepsény nevében is köszöntötték a helyieket. Sütő Krisztina üdvözölte a megjelenteket és átadta Lepsény ajándékait: Bálint Lászlóné Langer Gabriella lepsényi amatőr festő Lepsényről és Balatonról készített festményét, valamint a település nemrégiben elkészült „Mozaikok Lepsényből” című kiadványát.

A lepsényi küldöttség mindamellett, hogy a helyi szokásokkal és ételekkel is megismerkedett, tovább mélyítették a két település közötti testvértelepülési kapcsolatot. Régi, jó barátként érkeztek Oromhegyesre, majd feltöltődve és nehéz szívvel búcsúztak két nappal később, az alig 800 fős kis magyar településtől.