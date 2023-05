– A gyereknapot Dudar Rebeka ötlete alapján a polgármester és az önkormányzat segítségével jött létre. A férjemet (Jakab Róbert) és engem kértek fel a sportjátékok levezetésére, amit örömmel vállaltunk el. Mondanom sem kell, az apróságoknak nagyon tetszett a különböző ügyességi, ahol a résztvevők csokit, illetve cukrot kaptak a ajándékba. A kötélhúzásban már a felnőttek is aktívan kivették a részüket. Volt ám sok nevetés, például amikor a polgármestert a füvön húzták a fiatalok – nyilatkozta Jakab Szilvia, aki hozzátette, hogy kísérőprogramokból sem volt hiány mindenki nagy örömére:

– A vasárnap délutánon Reményi Dezsőék elhozták a gyönyörű veterán autóikat, amivel fényképezkedni is lehetett, miközben a művelődési házban a hüllőkiállítást nézhették meg az érdeklődők, sőt a bátrabbak a nyakukba is vehettek egy-két szép példányt. Volt még kis körhinta a gyerekek nagy örömére és persze fagyi, vattacukor, jégkása, és ugrálóvár is. Természetesen az elmaradhatatlan paprikás krumpli, palacsinta, illetve a lángos sem maradhatott el Tóth Mária, Szabóné Márti és Kovács Rozália jóvoltából. Egyszóval egy csodálatos, közösségteremtő nap volt Mátyásdombon.