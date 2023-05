A programfüzetre ránézve lesz minden, ami szem-száj, és persze fül ingere. koncertek, egész napos gyerek- valamint gasztronómiai programokkal, szakmai előadásokkal, izgalmas programokkal. Mesélj kicsit a szervezésről, kérlek, hogy álltok, ha jól tudjuk, te fogod össze?

– A programokat a kulturális bizottsággal állítottuk össze már hónapokkal ezelőtt. Sajnos az energiaválság miatt a lehetőségeink korlátozottak voltak az önkormányzat szűkös anyagi keretei okán. De ennek van jó oldalai is, így nem is bánom, hogy nagyobb hangsúlyt fektethetünk a közösségi programokra és nekem személy szerint lehetőségem lesz bemutatni a faluház szakköreit, foglalkozásait is.

Mondhatjuk, hogy két napos műsort állítottatok össze, hiszen péntek este jön, kvázi felütésként a kocsmakvíz mindenki nagy örömére. Egyetértesz? Milyen más programokat emelnél ki?

– Így van, szándékosan tettük ide a kocsmakvízt a hangulat megalapozására. Még aznap este disco is lesz pénteken a sportcentrumban a nagysátor alatt, ami már rég volt ilyen szinten. Mindenképp megemlíteném a kiállításunkat, ahol több szakkör anyaga is látható lesz az érdeklődők számára, így beleláthatnak a látogatók a helyiek tehetséges munkáiba. A másik két kiemelhető elem a lovaskocsikázás és a kisvonatozás, melyek ingyenesek lesznek. És nem szabad kihagyni, hogy újra lesz kispályás labdarúgó torna is, ami fontos Káloz életében.

És az elmaradhatatlan főzőverseny! Szerintem nincs falusi, aki ezt ne szeretné! Egy igazi csapat-összekovácsoló különlegesség. Mit kell tudni a részletekről?

– A csapatok szabadon választhatták meg mit főznek, ők hozzák az alapanyagokat és nincs nevezési díj sem. A zsűriben hivatásos és hobbiszakácsok vállalnak feladatot. Ízlelőbimbók nagy versenye lesz!

Talán az egyik legkiemelkedőbb programelem Horváth Györgyi karaoke partija, ahol a legismertebb hazai slágerek csendülnek fel. Mesélnél erről az érdekességről? Közönségből is énekelni fognak?

– Ez egy teljesen új kezdeményezés és elképzelés, mi sem tudjuk, hogy hogy sül el. Azt szeretnénk, ha mások is csatlakoznának az énekléshez a közönség soraiból. Mert valljuk be, a kocsiban hallgatva ezeket a számokat, sokunk dalra fakad. Györgyi a Facebookon hetente többször osztja meg karaoke produkcióit és nagy népszerűségnek örvend. Emellett, természetesen bízunk a kedvező időjárásban, és hogy minél többen kilátogatnak erre a sokszínű, tartalmas kulturális értékeket közvetítő rendezvényünkre.