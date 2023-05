Négynapos műsort állítottak össze, és már szerdán este, kvázi a mínusz egyedik napon népszerű programmal készültök mindenki nagy örömére. Nem akármilyen felütése ez a falunapnak. Egyetértesz?

– Igen, így van, egy nagyon szuper darabbal készülnek a helyi általános iskola színjátszó szakkörösei. Fazekas Mihály Lúdas Matyi művének egy átdolgozott változatát fogják előadni. Én már voltam olyan szerencsés és láthattam a darabot, hisz az iskolás társaiknak már bemutatták nemrég. Hatalmas színészi alakítások is lesznek, mindenképpen érdemes lesz eljönni és megnézni a gyerekeket.

De említhetnénk az elmaradhatatlan kvízestet, vagy éppen a főzőversenyt! Szerintem nincs falusi, akik ezeket ne szeretnék! Egy igazi csapat-összekovácsoló különlegességek. Mit kell tudni a részletekről?

– Csütörtökön a “nulladik” napon lesz a Szeretem Előszállást vetélkedő. Még a covid előtti években volt utoljára megtartva, pedig ez az este is mindig nagyon jó hangulatban telt el. Ezen a délutánon inkább a leleményességre, ügyességre van szükség. Voltak már az elmúlt években ilyen feladatok, hogy az Előszállás szóból minél több értelmes szót kellett alkotni; fel kellett sorolni az iskola igazgatókat, polgármestereket név szerint és azt is hogy milyen sorrendben töltötték be a posztjukat; voltak szavak, amelyeknek tudni kellett a jelentését: csűr, pajta, sparhelt, saroglya, kéve, sarló ; vagy egy bizonyos népdal dallamára Előszállásról írni. Mind a csapattagok mind a közönség is nagyon jól szokta magát érezni ezen az esten. Olyan anekdoták is előkerülnek ilyenkor, amit egyszer érdemes lenne csokorba kötni és megőrizni az utókornak. Valóban, ahogy mondja összekovácsoló ereje van az egész falunapnak. A mindennapi rohanásban jó egy kicsit megállni és örülni egymásnak.

Mire helyezték a hangsúlyt, milyen cél lebegett előttetek a program összeállításakor? Talán az egyik legkiemelkedőbb elem a szombati tűzzsonglőr bemutató! Nem akármilyen show-ra van kilátás!

– Az egész program megrendezésekor arra törekedtünk, hogy ebben a pár napban mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot és jól érezze magát. Még az Előszállásról messzire elszármazott egykori lakosok is visszatérnek hozzánk, hogy beszélgethessenek egy kicsit a régi szomszédokkal, ismerősökkel.

Egy nagy team munkája van ebben a pár napban, tényleg igyekeztünk mindent kihozni ebből a pár napból és összegből, amit erre költhettünk. Pénteken, a nyitó esten szoktuk átadni az Előszállásér Emlékérmet és a Díszpolgári címet. Azok az emberek kaphatják ezt meg, akik sokat tettek a falért az elmúlt években. Az idén díszpolgári címet nem, csak emlékérmet adunk majd át. Hirdettem tavasszal egy rajzpályázatot a Petőfi emlékév kapcsán. Ennek az eredményhirdetése is ezen az esten lesz, illetve ki lesznek állítva a beérkezett pályaművek is. Műsorként fellépnek az óvodások és a helyi iskola hip-hop tánccsoportja, és a nagyvenyimi néptáncosok. A végén lesz egy kis állófogadás, pogácsás, boros beszélgetés. Majd a rendezvény könnyedebb, bulisabb része már az iskolaparkban folytatódik egy RockBOX koncerttel és egy utcabállal a Szamaras zenekarral.

Szombaton aztán már kora délelőtt illatfelhő lengi be a parkot, ha jól látom a programfüzetet!

– Így van! Baráti társaságok vernek tanyát a parkban és kezdik el főzni az ebédjüket. Aki szeretné egy főzőversenyre is benevezhet a főztjével. A gyerekek elszaladgálhatnak a parkban, nagyon sok program lesz számukra: arcfestés, ugrálóvár, tetkó festés, hajfonás és a délelőtt folyamán Rosta Géza fogja megénekeltetni a gyerekeket. A mindig nagyon népszerű habparti sem maradhat el. Délután aztán a fiatalok és felnőttek számára is hívtunk előadókat: láthatjuk a színpadon Kiss Barnabást, (Dunaújváros hangja felfedezettjét), Honey Jeans Band, Balássy Betti és Varga Feri, valamint Bújdosó András és zenekara is megfordul majd nálunk. És amikor jócskán leszállt az est, egy látványos tűzzsonglőr produkciónak is tapsolhatunk.

És végül ejtsünk néhány szót egy fontos kísérő programról is, ingyenes szűrővizsgálatok is lesznek.

– A helyi egészségügyi dolgozóknak köszönhetően sok-sok szűrőprogram is lesz szombaton. A lányok megpróbálják felhívni a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára és tudatosítani, hogy ne csak akkor forduljunk az orvoshoz, amikor már nagyon fáj. Ezeken a vizsgálatokon mindig sokan részt vesznek és akinek kell, javaslatot tesznek hova menjen további vizsgálatokra.