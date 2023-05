A közelgő madarak és fák napja alkalmából hirdettek érdekes akciót, melyben arra biztatták a lakosokat, hogy április 17. és április 30. között, 1 perc időtartamig öleljenek át egy fát és készítsenek róla fotót. Teljesíteni lehetett erdőben, utcán, parkban, iskola vagy óvoda udvarán, illet bárhol, ahol fa van. Mutatunk néhányat belőlük mosolygós könyvtárosunk segítségével:

Néhány fotó a beérkezettek közül.

Fotó: Könyvtár

– Igen, lezárult a faölelős akció. Több mint 20 fotót kaptam, ebből több mint 15 egyéni, de akad köztük csoportos, sőt ovis kép is. Össze fogok állítani egy kis klipet is a fotókból. Viszont, hogy melyik fa lesz az év fája az majd csak május 10-én derül ki állítólag. Nagyon örülök, mert az idén már felnőtt faölelőim is voltak. A felhozatal vegyes, mert tényleg útközben, parkban, játszótéren, otthon, kirándulás közben is készültek fotók. A legidősebb fa, ami ölelést kapott a dégi kastélypark egyik fája, 1757-ben ültették. A legfiatalabb faölelőm két és fél éves, a legidősebb pedig közel jár az 50-hez. Köszönöm a részvételt!