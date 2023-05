Az, hogy több pedagógus is van egy családban, még nem jelenti azt, hogy másnak is egyenes az út a katedráig, ám Horváth Zsuzsa óvodás kora óta tanárnak készült. – A pakliban persze benne volt, hogy tanár leszek, hiszen régi, iszkaszentgyörgyi családunkban nem csak nagyanyám tanított, de a felmenőim között van kántortanító és igazgatóhelyettes is. Bár egyiküket sem láttam soha tanítás közben, nagyanyám sem „hozta haza” az iskolai dolgait, el sem tudtam képzelni, hogy más hivatást válasszak magamnak. Szerintem később is aztán inkább a tanáraim hatására, semmint családi nyomásra erősödött meg bennem a döntés – mesélte a kitüntetett, aki a magyar szakot is az általános iskolai és a középiskolai magyar tanárainak köszönhetően választotta. Diplomáját a pécsi egyetemen szerezte, ahol az irodalmat is szerette, ám inkább a nyelvészet állt közel hozzá, mert – ahogy mondta – meglátta benne a logikát. Ahogy erről beszélt, az is kiderült, logikus gondolkodása miatt nem csak Pécsre, de Egerbe is beadta érettségi után a jelentkezését, ahol a magyar-matematika szakot jelölte meg, harmadik esélyként pedig a szombathelyi tanítóképzőt is ráírta a jelentkezési lapjára. Később elvégezte az andragógia-művelődésszervező szakot is.

Ilyen indíttatás után aztán végül mégsem egy iskolában indult a pályája. Mivel januárban államvizsgázott és abban az időben tanév közben nem lehetett tanári állást találni, viszont megkeresték az iszkaszentgyörgyi önkormányzattól, hogy vállalja el az induló e-Magyarország pont irányítását, hivatalnokként kezdett. Mellette ifjúsági referens lett. Ez a pozíció szintén a 2000-es években jelent meg Magyarországon. – 2012-ben született a kisfiam, akkor jöttem el az önkormányzattól és mivel fontosnak tartottam, hogy elég időt tölthessek vele, nem mentem vissza. Éles váltással vállalkozóként egy biztosítónál helyezkedtem el, mert ott kötetlen munkaidőben dolgozhattam. Tanítani 2018-ban kezdtem, kereken tíz évvel a diploma megszerzése után, amikor az itteni iskolában nyugdíjba ment a magyar tanár – mondta Zsuzsa, aki részben a gyerekek miatt szeret tanítani, részben pedig azért, mert a tanterv által adott keretek között szabad keze van a pedagógusnak. És hogy milyen egy kis, vidéki iskolában tanítani? Cáfolta, hogy – bár sokan még ma is így vélik - alacsonyabb színvonalú lenne az oktatás. Véleménye szerint kisebb osztályokban egészen más módszerekkel lehet dolgozni. Ehhez a szentgyörgyi iskolában a technikai felszerelések is adottak. Egy kastélyban kialakított, zegzugos iskolában pedig még a hangulat is egészen más és különleges!

Abban persze, hogy az intézmény nem szenved hiányt szinte semmiben, Zsuzsa keze is benne van, hiszen az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért Alapítvány elnöki tisztét is ő tölti be, szintén 2018 óta. Alapítványi beszerzésnek köszönhetők többek között az interaktív táblák, több fejlesztő eszköz, illetve a tornatermi mászófal is, amit idén februárban adtak át.

A könyvtárban a gyerekek szinte átváltoznak, mondja Horváth Zsuzsa

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

Zsuzsa amolyan igazi „jövök-megyek-intézkedek” típus, amit szerinte édesanyjától örökölt, aki a rendszerváltás utáni első polgármestere volt a falunak. Amikor azt kérdeztem tőle, miben van még benne a községben, nevetve kérdezett vissza: miben nem? Nyártól amúgy ismét ő vezeti a nemzetközi ifjúsági csereprogramot, az Erasmus Plus-t.

– Az elismerés számomra egyfajta visszajelzés arról, hogy jól végzem az iskolai munkám és látom el az egyéb feladataimat, de egyben felelősség is, mert ezután még jobban, még keményebben kell dolgoznom, hiszen a díj kötelez! – tette hozzá a kitüntetett.