A Kislángi Ifjúságért Egyesület szervezésében és a helyi önkormányzat védnökségével zajló esemény nyugodtan mondhatjuk, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A kilátogatókkal beszélgetve az az egyöntetű vélemény fogalmazódott meg: „a kikapcsolódás garantált volt, mindenki megtalálhatta a kedvére valót!"

Az április 30-án tartott eseményen igazi programkavalkáddal várták a kicsiket és nagyokat Rózsa-Drexler Nikoletta elnök vezetésével a Kislángi Ifjúságért Egyesület munkatársai. Ahogy az elnök asszonytól megtudtuk, minden flottul zajlott, sok boldog gyerek vette őket körül, ami a céljuk is volt.

A teljesség igénye nélkül volt állatbemutató, gyermekkoncert (Szedtevette zenekar), ugrálóvár, arcfestés, pedálos gokart, táncbemutató a helyi művelődési házban és annak udvarán, sőt a művészpalánták a keramikus mesterségbe is bepillanthattak. A majális egyik nagy kedvence 2023-ban is a hordóvonat volt, amely egész nap telis-tele volt mosolygós lurkókkal, nem beszélve a tűzoltóautóról, amibe szintén beszállhattak a csöppségek. A piros autó sikere nem véletlen, hiszen már közel kilencven évvel ezelőtt is nagy slágerszakmának számított. Tudják, ahogy József Attila közkedvelt versében is olvasható: „Tűzoltó leszel s katona! / Vadakat terelő juhász!..."