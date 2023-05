Május első hétvégéjén harmadjára ültettek fákat a „Titkos kert” a Velence/Symposion szigeten, a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion csodálatos, városi, társadalmi élettől távol eső területén. A Velencei-tó ölelésében található, nem is olyan kicsi szigetet a Symposion szervezői tartják karban és szervezik ide rendszeresen programjaikat.

- Több mint 100 új fát és cserjét ültettünk el közösen, közel nyolcvan fővel – árulta el a feol.hu-nak Péter Ágnes, a faültetés szervezője. - A szigetre őshonos gyümölcsfákat telepítettünk és a környezethez illeszkedő cserjék sokaságát. Az egyes csemetéket el lehetett ültetni önállóan, de családok, párok is örökbefogadhattak egy-egy fát. Így a Napforduló Ünnepet már a sziget új jövevényei között tölthetjük, miközben a helyben gyűjtött bodzaszörpöt kortyolgathatjuk a nyári nagy melegben – tette hozzá Péter Ágnes, hangsúlyozva: a Nemzetközi Velencei-tavi Symposion 17. évében nyugtázhatjuk, hogy az egyik legfontosabb kihívás a kezdetektől fogva az, hogy a művészek szerepvállalása hogyan érvényesíthető a kreatív térségfejlesztésben. - Kutatási tematikáinkban folyamatosan a Velencei-tóval, a környékével foglalkoztunk, terveztünk vízi színpadot, csak erre a tóra illeszkedő különféle vízi alkalmatosságokat, szerkezeteket és kreatív művészeti programokat. Alakulásunkat is éppen a Magyarországon is különlegesnek számító Velencei-tavi Nyári Játékoknak köszönhetjük.

Fotó: A szervezők

A faültetés egész napján kreatív workshopok várták az ügyes kezű gyerekeket, felnőtteket. Készíthettek bőr tárgyakat Bodnár Erzsébet és Paár Ferenc bőrműves házaspárral, kipróbálhatták a textil újra hasznosítását Bokányi Nóra textilművésszel, készíthettek növény-nyomtatos gipsz domborműveket és agyag marokedényeket Kocsis Gabriella fazekassal, valamint magbombákat Módra Bettina képzőművész vezetésével.

Domak Anikó - népzenész és etnográfus csapata és Máté Miklós – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakos hallgatója és barátaik készítettek egy erre az alkalomra szóló összeállítást a térségre jellemző népdalokból citerán, melyet énekléssel kísértek – sorolja Péter Ágnes a meghívott vendégek listáját, s hozzáteszi: érdekes „párbeszéd” volt a két csapat, két stílus összehangolódása egy közös produkció erejéig. Ami ezt elősegíthette, az, hogy Gáts Tibor, Velencén élő hangszerkészítő, a népművészet mestere hangszerein szólhatott a muzsika.

Fotó: A szervezők

- Sokan jelezték, hogy jönnek a fácskákat gondozni, őrzik, védik a város egyetlen szabadtéri galériáját és a kertet – tette hozzá a szervező, aki már a következő programra, a nyári Napforduló eseményére készül, melyre június 23-án és 24-én lesz, ugyanezen a szigeten. – Reméljük, sokan leszünk együtt, ezen a sok zenével, fényfestéssel fűszerezett, az égen és a földön fontos pillanatban.