Hadi Évától, a település alpolgármesterétől megtudtuk, hogy a tavaly megkezdett hagyományt kívánják folytatni. A Retro Majális névre keresztelt rendezvényükön igazi programkavalkád várható, ahol a falu apraja-nagyja megtalálhatja a kedvére valót. Az ápirlis 30-án, a közösségi térként funkcionáló faluház udvarán bőven akad majd látnivaló:

– A délutáni (17 óra) nagy atrakció, a májusfa állítása előtt, közben és után is a fellépők műsorától lesz hangos az udvar. Érkezik hozzánk a Napraforgó Néptánc Csoport (13 óra), Szabó Ricsi énekes (14 óra), de a sárbogárdi fúvószenekar (15 óra) is megcsillogtatja muzikális képességét. A rendezvény igazi mulatságnak igérkezik, amiről Fischl László (18 óra) és majd a 21 órától kezdődő retro discó gondoskodik. Kísérő programokból sem lesz hiány: ugrálóvár, csillámtetkó, népi játékok, papírsárkány készítés, retro kvíz, na meg az elmaradhatatlan finomságok, lángos és virsli is várja a kilátogatókat.



Vezető képünk illusztráció!