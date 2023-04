A pesti magángyűjtő, Sárosi István képeslapkollekciójával már az ország több könyvtárában is megfordult, most pedig Székesfehérváron mutat be egy válogatást, már nem először. A Tolnai utcai tárlatainak száma már tizen-egynéhányra tehető.

Ezúttal a hölgyeké a főszerep. Több mint 200 képeslap mesél a szebbik nem különböző szerepeiről a világunkban. A lányok, asszonyok a világban címet viselő tárlaton, az érdeklődő végigkövetheti a nők életútját, az ókori időktől egészen napjainkig – mondta a feol.hu-nak Sárosi István képeslap-gyűjteményéről. Hozzátette azt is, hogy immáron közel hét évtized alatt mintegy 65 ezer képeslap van a birtokában, amelyek a legkülönfélébb témákat ölelik fel – nem véletlen, hogy már évek óta rendszeresen hívják az ország számos városába kiállításra és mindig nagyon örül, ha Fehérvárra is ellátogathat. A kollekciójának sokszínűségét mutatja: balatoni, Afrika állatait és növényeit bemutató, Bibliai irányzatú és még hosszasan sorolhatnánk.

Arra a kérdésre, hogy kezdődött a gyűjtési szenvedély, Sárosi István azt mondta, már nem emlékszik pontosan, „körülbelül 1000 éve" – tette hozzá viccesen. A jelenlegi kiállítás anyagát pedig annak idején nőnapra készítette egy intézmény felkérésére. A VMK Tolnai utcai tagkönyvtárába látogatók a tárlatot egészen a hónap végig láthatják, a képeslapok pedig hűen bemutatják, hogy a hölgyek mennyire csodálatosak és hányféle különböző szerepben képesek helytállni: Anyaként, művészként, dolgozóként, árusként, hastáncosként, politikusként, vagy éppen katonaként.