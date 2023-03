A Sóstó Székesfehérvár vasárnap erre reflektálva tette közzé közösségi oldalán, hogy jelzést kaptak, miszerint látni néhány elpusztult halat (főleg ezüstkárászt) a partközelben. Mint írták, a hét folyamán a víz hirtelen melegedni kezdett és a fronthatások is jönnek-mennek, nem kímélnek sem embert, sem állatot. "A tóba érkezik a friss víz a Basa-árok felől és a Déli-tómeder zsilipje is nyitva van. A teljes víztest megmozdult és az iszapból is felszabadított némi kén-hidrogént. Ilyen előfordul, de naponta figyeljük az élőhelyek állapotát. Természetesen az áramlatokkal partközelbe került hordalékot és tetemeket ki fogjuk szedni a ma érkező újabb front elvonultával. Bárki érzékel bármilyen problémát, kérjük jelezze felénk, ne egyéb fórumon keltse a hangulatot feleslegesen" - írták, majd hozzátették: a [email protected] és a [email protected] emailcímre lehet írni a fenti esetben.