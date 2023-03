A kéthetente csütörtök a jógáé a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthonában. Persze, a mentálhigiénés munkatársak egyébként is igyekeznek gyakran megmozgatni a lakókat napi tornával, és hetente kétszer gyógytornász érkezik. Ám bő két éve a jóga is megjelent az intézményben.

Amikor Nagy Gábor megérkezik, 10-20 fő várja, hogy az ő segítségével végre jól kimozgathassák a fekvéstől, üléstől berozsdásodott tagjaikat. Ezek az alkalmak persze nem csupán a mozgásról szólnak, hanem magáról a találkozásról: jólesik pár kedves, akár segítő szót hallani az oktatótól.

Nagy Gábor már régebben is tartott ingyenes foglalkozásokat egy-egy alkalommal a városban, néhány évvel ezelőtt azonban a Fehérvári Mesecsapattól – az a közösség, amelynek tagjai rendszeresen és önkéntesen járnak az idősotthonokba felolvasni, hogy színt vigyenek a lakók életébe – kapott felkérést arra vonatkozóan, hogy csatlakozzon hozzájuk, és együtt tegyék változatosabbá, jobbá az idősek napjait. A feladatot szívesen vállalta.

Nagy Gábor jógaoktató több mint huszonöt éve jógázik

Fotós: Nagy Gábor

Gábor bőséges tapasztalattal rendelkezett erről a korosztályról, mert vezetett már szenior csoportot, és a foglalkozásain is 51 év az átlagéletkor. Az teljesen nyilvánvaló volt számára, hogy nem egy átlagos jógaórát kell tartani, hiszen az ottani idősek egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé. Vannak, akik kerekesszékben ülnek, vagy nehezen járnak, ám ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne lehetne kimozgatni őket. Csak másként kell kivitelezni a testtartásokat – Gábor pedig ebben otthonosan mozog, mert főállású oktatóként folyamatosan képzi magát, illetve van alternatív masszázs és mozgásterapeuta képesítése is. A normál órákon is vannak ülve, fekve végzett gyakorlatok, ezekből ki lehetett indulni.

Az egyórás foglalkozás ráhangolódással kezdődik, vagyis a gyakorlók lehunyják a szemüket, a jelen pillanatra koncentrálnak, közben a légzésükre, a testükre hangolódnak, majd szisztematikusan átmozgatják magukat szelíd nyújtózásokkal. A végén pedig van egy kis elcsendesedés – meséli Gábor, aki úgy véli: a gyakorlatok segíthetnek a sok ülés, a mozgásszegény életmód miatti izomfeszültség oldásában. Ráadásul az idősek hangulata is jobb lehet.

A visszajelzések pozitívak, olyannyira, hogy a lakók hiányolni is szokták a jógát, ha egy ideig nincs. Még a Covid ideje alatt is sikerült megoldani a gyakorlást: Gábor online, telefonon keresztül tartotta a kapcsolatot Mező Zsuzsanna mentálhigiénés munkatárssal, aki általa koordinálva vezényelte le a gyakorlatokat.

Őt is megkérdeztük a tapasztatokról, és megtudtuk: a lakók nagyon szeretik a jógát, érdeklődőek, és sokszor szakmai kérdéseket is tesznek fel az oktatónak például a levegővételre vonatkozóan.

Az biztos, hogy ez a foglalkozás is csak az előnyükre válik – Nagy Gábor pedig szabadidejétől függően akár máshol is vállal ilyen feladatot.