A kilencvenéves Nagy György mögött kalandos, élményekben gazdag évtizedek állnak: gépkocsivezetőként bejárta az országot, hazánk szinte minden pontjáról van egy története. Székesfehérvárra az ötvenes években, a szombathelyi katonai szolgálat után költözött. Mindkét városhoz erős szálak fűzik, Szombathelyre a mai napig rendszeresen ellátogat. Nagy György 42 évet dolgozott az állami gazdaságban, saját bevallása szerint a háború után Magyarországon használt mezőgazdasági gépek mindegyikét vezette munkája során. A munka által ismerte meg feleségét is, miután 1957-ben egy rakomány szállítása közben meglátta a templomból hazafelé sétáló hölgyet. A találkozás után 55 évig éltek boldog házasságban az asszony 2013-as haláláig. Házasságuk kezdetén Sárbogárdról költöztek Székesfehérvárra, Nagy György a jogosítványt is a háború utáni, újjáépülő városban szerezte meg. Büszkén emlékezett vissza, hogy első éveiben egy Jeep márkájú, amerikai terepjáróval rótta az utcákat.

1990-ben kollégái nagy bánatára nyugdíjba vonult, azonban ma sem pihenéssel tölti az idejét. Nagy György jelenleg is aktív, folyamatosan mozgásban van. Ha teheti, kerékpárral jár, és szívügyének tekinti kertjét, ahol egy gazt sem találni. Gyakran nem csak a sajátját műveli, de mások kertjében is segít, rendszeresen metszi az ismerősök gyümölcsfáit. Jó egészségnek örvend, amit nem csak a rendszeres mozgásnak, de a kihagyhatatlan, ízletes reggeliknek is tulajdonít. Fiatal korában a katonaságban fogadta meg, hogy a nap első étkezését sosem hagyja ki.

Az ünnepeltet a város nevében Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselő, valamint Zentai Zsolt, az Önkormányzat idősügyi szakértője köszöntötték, akik a városi ajándékcsomag mellett a miniszterelnök által aláírt emléklapot is átadták.