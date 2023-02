Ahogy azt nemrégiben megírtuk, jeladóval a nyakán, Svájcból indult útnak egy szürke farkas, melynek vándorlását azóta is követik a szakemberek. A hírek szerint a Vértesben látták az állatot legutóbb, ezért felhívták a vadászok figyelmét arra, hogy fokozottan figyeljenek, mielőtt lőnek. Ez az állat ugyanis fokozottan védett Magyarországon. Nos, azóta sokan és sokfelé látni vélték már a farkast, így kaptuk a fotókat Martonvásárról is: a Bigboss-tó és a szőlőhegy környékén kaptak lencsevégre egy szürke, „farkasképű” állatot, amely azonban nem csak az erdőben, de a lakott területen is felbukkant.

Fotós: Olvasó

Olvasóink, akiktől a képeket kaptuk, fellelkesedtek, mert azt gondolták, a védett farkassal találkoztak. Az eddig, általunk felkeresett szakember szerint azonban nem sok esély van rá, hogy a híres svájci szürke farkas lesz a fotóalany, még a kissé homályos felvétel ellenére sem. A farkason nincs jeladó, ráadásul szinte kizárt, hogy emberi környezet közelébe merészkedne. De mit gondolnak önök, kedves olvasóink? Ha nem egy farkas van a fotón, akkor ezt az állatot valaki vagy nagyon várja haza vagy pedig kóborol egész életében?