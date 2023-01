Van, aki a Maroshegyre, más a Széchenyi útra viszi csak tovább, de akadnak olyanok is, akik Svájcba, Iszkaszentgyörgyre vagy éppen a pákozdi ingókövekhez juttatják el a korábban Székesfehérváron elrejtett és megtalált festett köveket, melyek a Köves/s Fehérvár kezdeményezésének részeként kerültek út mellé, játszótérre, kirándulóhelyekre. Ahogy a kezdeményezés közösségi oldalán is látható, mindenki nagyon örül a megtalált apróságoknak, melyek között vannak angyalkás, cicás, hóemberes változatok is. Van, amelyik színes festésével gyorsan kitűnik a szürke városi közegből, míg másokat kicsit nehezebb megtalálni. Egy a lényeg: ha találunk egyet, örüljünk, mutassuk meg az oldalon és ahogy a szervezők kérték: kicsit szeretgessük, majd engedjük útjára. Vagyis tegyük mi magunk is olyan helyre, ahol mások megtalálhatják és újabb kalandokra magukkal vihetik. Ahogy oldaluk történeteiből látszik, vannak kövek, amelyek már sokadszorra cserélnek gazdát és kerülnek újabb s újabb helyszínekre. Ilyenek például „Bogi” hóember kövecskéi is, melyek ezen a hétvégén az Aranybullánál várták a következő megtalálót. Jelentjük: megtaláltuk és hamarosan valahol elhelyezzük újra… Ahogy a kezdeményezők, úgy mi is nagyon örülünk, ha a megtalálók „bejelentkeznek” nálunk.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH