Az angol nyelvben a puzzle rejtvény, feladvány értelemben használatos, ilyenformán számos fajtája létezik a találóskérdéstől (kitalálós-rejtvény) kezdve a keresztrejtvényen (szó-rejtvény) át a sudokuig (szám-rejtvény) bezárólag. Nálunk a puzzle kizárólag a különböző számúra és alakúra vágott, egymásba illeszthető képkockákat jelenti, amelyek kirakásával összeáll valamilyen kép. Általában gyerekkorunkban ismerkedünk meg a játék ezen formájával, aztán a legtöbben kinövünk belőle. De nem mindenki!

BB8 sem fogott ki rajta

A székesfehérvári frissnyugdíjas, Velenceiné Császár Éva kamaszkorában kapott először puzzle-t. Akkoriban itthon még csak kevesen hallottak róla. Nagymamája ajándékaként Hollandiából érkezett hozzá az első, 520 darab képkockát rejtő doboz. Attól kezdve minden évben kapott karácsonyra egy újabb kirakót. A verkli azonban nem akkor, csak tavalyelőtt indult be igazán. – A gyerekeimtől kapott puzzle után elhatároztam, előszedem a régi képeimet, amiket eredeti dobozaikban őrizgettem évtizedek óta. Egymás után mindet kiraktam. Aztán rátaláltam egy olyan csoportra a közösségi oldalon, amiben a tagok adják-veszik, esetleg egymás között cserélik a már kirakott képeket. Amikor híre ment, hogy kirakózom, több ismerősömtől is kaptam puzzle-t. Nálam kötött ki pl. az egyik szomszéd gyermekének BB8-et ábrázoló (robot a Csillagok háborújában) kirakója, amit sehogy sem tudtak kirakni. Én is megküzdöttem vele, de kiraktam! – mesélte büszkén Éva, akinek a férje legutóbb úgy vásárolt Évának puzzle-t, hogy azt kérte az eladóktól, olyat mutassanak, aminek ők „holtziher” nem állnának neki!

Az a bizonyos első holland puzzle, durván 40 év után újból összerakva

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az algír csata háromezer darabban

A legnagyobb kihívás Éva számára eddig egy festmény volt, az algír csata. A háromezer darabos képhez – ebből létezik egyébként kilencezer darabos verzió is - vágatott először farostlemezt, hogy azon tudja összerakni a képrejtvényt. Ez aztán több szempontból is praktikusnak bizonyult, ezért van már egy kisebb méretű táblája is. Nem mellesleg ez volt a legtöbb darabszámos puzzle, amit kirakott és bő egy hónapig tartott a „munka”. A kirakásra taktikája nincs, a képtől függ, hogy a szélét próbálja-e először összepasszítani, és a meglévő keretben keresgéli a több darabból már összeállított képrészletek helyét, vagy a széle marad a végére. Mint például a legutóbb kirakott puzzle esetében, amely a horvátországi Dubrovnik óvárosát ábrázolja és a kép széle tiszta kék – ég és tenger mindenhol. – A legnehezebb a doboz tartalmának első átválogatása. Olyankor inkább a színeket nézem és megpróbálom kitalálni, nagyjából hol lehet a helye egy-egy darabnak. A végére persze minden összeáll és az utolsó képkocka is a helyére kerül. Ami a képet illeti, bármi jöhet, de leginkább a városokat szeretem – árulta el.

Néha öt perc, néha öt óra

Nyugdíjas lévén bármikor kirakózhatna a nap folyamán, de azt mondja, nem ezzel foglalkozik egész nap. Előfordul, hogy főzés közben két fogás elkészítése között, ha csak öt percre is, de leül az asztalhoz és olyan is, hogy órákra belefeledkezik a rakosgatásba. Olyankor teljesen kikapcsol, nem „agyal” semmin. Türelem és kitartás persze kell a képek összerakásához, ám Évának erre nem lehet panasza, eddig csak kétszer adta fel. Az elkészült képeket nem tartja meg egyben, hiszen ahhoz rengeteg hely kellene, a kis lakótelepi lakás falán pedig nem férnek el a bekeretezett művek. Viszont fotó minden esetben készül róluk. És a dobozról is, hogy ha eladásra kerül a sor, minden információt át tudjon adni az érdeklődőnek. – Még fóliahegesztőm is van, ugyanis a képkockákat tartalmazó fóliát sem dobom ki soha, minden megy vissza az eredeti csomagolásába, így megkímélt állapotban, hiánytalan darabszámban tudom továbbadni a kirakót – árulta el. A beszélgetés során azt is megtudom, hogy a világon legnagyobb puzzle 43 ezer képkockából áll és hogy létezik kirakós világbajnokság is. Ismer is olyan magyart, aki megjárta a VB-t Spanyolországban és egyéniben 13. helyen végzett. Éva azonban nem tör ilyen babérokra. Az sem célja, hogy megdöntse a saját, tavalyi rekordját. Idén még csak két képet rakott ki, a férjétől karácsonyra kapott légi felvétel, melyen Barcelona szinte hajszálra pontosan egyforma háztömbjei látszanak, meglehetősen nehéz volt - a fotó alapján erről én is meggyőződhettem – így majdnem egy hónap alatt lett kész. A kirakózás szigorúan a hobbi szintjén marad.