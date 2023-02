A kezdeményezés nagyon sok gyermek érdeklődését felkeltette, többen is otthon a barkácsoltak. Már nincs is más hátra, mint hogy a madarak birtokba vegyék az etetőket! A szép madáretetők pedig nem csupán az iskola hangulatos dísze lehet, de a cinegék, verebek, pintyek, feketerigók, vadgerlék, zöldikék és társaik is mind hálásak lehetnek az igyekezetért.

Vezető képünk illusztráció!