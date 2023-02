A rendőrségtől kezdve a móri Lamberg-kastélyig számos közösség készített 2021-ben videót a Jerusalema zenéjére. Mindegyik rekordsebességgel vált az internet népének közkedvelt felvételévé. Hasonlóra lehet számítani az Adams Family történetét továbbgörgető Wednesday sorozat báli tánca tekintetében is. Igazán „haláli” és szokatlan táncot lejt benne a főszereplő Wednesday Adams-et játszó Jenna Ortega. Fekete tüll ruhájában, rezzenéstelen arccal hozza a táncfigurákat, amelyek egyébként, látványos koreográfiájának köszönhetően könnyen elsajátíthatóak. A különleges táncra „rákattantak” a Fejérvíz munkatársai is, akik – talán a farsangi trendeket is meglovagolva -, készítettek mókás táncvideót. Kíváncsian várjuk a csatlakozó közösségek hasonló felvételeit!