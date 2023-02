- Refluxnak nevezzük, amikor a nyelőcső alsó záróizma nyitva marad, így a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe. Az erősen savas közeg felmarja a nyelőcső nyálkahártyáját, és ez okozza a jellemző tüneteket: gyomorégés, savas felböfögés, nyelőcsőszűkület, nyelési problémák, fájdalmas, nehezített nyelés, fokozott nyálelválasztás, maró érzés a nyelőcsőben, rossz szájíz, kellemetlen szájszag, fogromlás, köhögés, rekedtség.



Életmódunk átalakításával sokat tehetünk, hogy a tünetek enyhüljenek vagy akár el is múljanak

- Testsúlyunk normalizálása az első lépés, hogy jobban legyünk. Sok esetben a fogyás meg is oldja a problémát, mivel így kiküszöböltük a magas hasűri nyomást. A zöldségek és a gyümölcsök támogatják az egészséges testsúly elérését és megtartását. Étrendünk gerincét ezek alkossák. Az összetett szénhidrátokat fogyasszuk, azaz teljes kiőrlésű gabonát, a rizs mellett pedig kíséretezünk hajdinával, kölessel. A gabonák közül a zabot kiemelném, hiszen vízoldékony rostjainak köszönhetően megnyugtatja a nyálkahártyát. Az erős, csípős fűszereket pedig mindenképp cseréljük le zöld fűszerekre, mint például kakukkfű, lestyán, petrezselyem, bazsalikom, rozmaring vagy borsikafű.



A "kevesebb több" elv itt is működik

- Az egyszerre nagy mennyiségű étel feszíti a gyomrot, ami a záróizom ellazulását eredményezheti. Itt megemlítem, hogy étkezés után inkább egy kellemes sétával vezessük le az ebéd „fáradalmait”, mint pamlagra heveredéssel. Az egészséges szokások kialakításához hozzátartozik, hogy elhagyunk pár rossz szokást, káros alapanyagot, mint például alkohol, cukrok, dohányzás, bő zsírban sütés. Természetesen az egyéni toleranciákat mindenkinek magának kell kitapasztalnia - tanácsolja Szilvia.

Forrás: zaol.hu