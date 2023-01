– Nagyon jó volt, kedvesen és szeretettel fogadtak, zenés-táncos-ügyességi játékos programot vittem, és szuper jól sikerült. Partnerek voltak mindenben. Hálásak voltak, hiszen erre az időre elfelejtették, hogy milyen helyzetben vannak, sőt még szülinaposokat is köszöntöttünk! Sajnos vannak családok akiknek nincs hova visszamenni, Luhanszkban lebombázták a házukat. Minden felnőtt dolgozik, a gyerekek iskolába járnak. Vittem édességet, plüssöket, foglalkoztató füzeteket, kaptak lufikat és egy kis jó kedvet. Jót játszottunk, táncoltunk. A nyelvi nehézségeket áthidaltuk, de volt egy tolmácsom is, Rozi, ő is nagyon kedves volt, segített mindenben. El kell mondjam, hogy ügyesen tanulnak magyarul is – meséli kettős érzéssel a látogatását Andi bohóc, aki elárulta, hogy nem csak gyerekek, hanem szülők is részt vettek a vidám mókázásban, amire a folyosón tudtunk helyet találni.

– A menekülteknek kialakított szálláshelyek különbözőek, nem mindenhol vannak közösségi helyiségek, így mindig azt használjuk ki a foglalkozások megvalósításához, amit tudunk – folytatta – Ebben az esetben egy folyosó volt, ahol egyébként is élik szociális életüket a gyerekek. Itt találkoznak, itt játszanak együtt, itt van számukra egy tévé, hogy mesét nézzenek. Valószínűleg merőben más ez, mint amit otthon megszoktak, de a gyermekek könnyen alkalmazkodnak az új környezethez, s szüleiktől is nagy lelki támogatást kapnak az új helyzet elviselésére. Remélem, én is sok erőt adtam nekik!