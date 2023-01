Balsai István volt az ötlet gazdája és terjesztette fel a Fejér Megyei Értéktár Bizottság felé Burján Zsigmond új filmjét.

A szétszakítva című film ugyanúgy, mint a rendező korábban elkészült, Csak még egyszer előre című filmjének – ami már korábban felvételt nyert – követte elődjét a Fejér Megyei Értéktárba.

Az első rész magában a háborúban játszódó történet a 2022-ben elkészült Szétszakítva pedig, a háború utáni történelmi részeket dolgozza fel. Balogh Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke szerint, így a bizottság számára nem volt kérdés, hogy az elkészült filmet – mondhatjuk folytatást – is felvegyék, mint értéket, mert ahogy Balogh Gábor fogalmazott: “…két film együtt véve képvisel egy konkrét egységet.”

Példátlan hitelességgel lett feldolgozva

– Burján Zsigmond, a film rendezője nagyon nagy kutatómunkát bele fektetve, óriási dokumentum és egyéb történelmi szálakat kibogozza írta meg a forgatókönyvet. Székesfehérvár és környékének vonatkozásában, de megyei szinten is érintő, hatalmas nagy kulturális, történelmi, helytörténeti információkat ad át a nézőnek – mondta a bizottság elnöke.

Hozzátette még, hogy az egyetlen egy olyan film, amiről tudunk is, hogy Székesfehérvár és annak az agglomerációját dolgozza fel az első világháborúban és a háborút követő időszakban. Mi is történt akkor a megyeszékhelyen, hogyan jöttek be anno a román csapatok, hogyan tették tönkre a várost rabolták és zsákmányoltak ki az itt és a megyében élőket.

Jól érzékelteti a film azt a feszültséget, ahogyan a háborúból hazatérő katonák próbálnak megnyugvást találni, békére. Azt próbálja elénk tárni, amikor a trianoni békeszerződésig eltelt két évben, hogyan élik meg a frontról hazajött katonák azt az időszakot és hogyan fogadják őket. Milyen itthon a közhangulat annak hatására, hogy már felüti a fejét a bolsevik mozgalom. A békeszerződés, amikor is szétszakítják az országot és elveszik a területeink nagy részét. Milyen tragikus és milyen lelki nyomást eredményez az itt élőkben.

Nem volt kérdés a döntés

– A bizottság egyhangúlag fogadta el, nem is volt benne kérdéses rész vagy jelenet, ami nem hiteles. A bizottság tagjai között van egy történészünk, egy néprajzosunk, akik konkrétan ki is emelték, hogy vannak benne olyan népdalok, amiket akkoriban énekeltek a hazatérő katonáknak. Ilyen aprólékos szintig hiteles tudott lenni Burján Zsigmond a forgatókönyv írásban. Számunkra, mint Értéktár Bizottság, nagyon fontos ez a film, hiszen nincs még egy olyan mozink, ami konkrétan a közvetlen környezetünknek a történelmet dolgoznál fel ilyen részletességgel.

A bizottságnak nem titkolt szándéka – amellett, hogy népszerűsítjük ezt a filmet – meg próbálják elérni a tankerületen keresztül, hogy valamilyen módon az oktatási intézményekben – elsősorban középiskolásokra gondolnak – fakultatív módon vagy akár órai kereteken belül a gyerekek láthassák.

– Egy fiatalnak száraz és unalmas filmként is hathat, de ha legalább már csak ha a 30 százaléka rögzül annak, amit hallanak erről az időszakról, hogy hogyan élték meg ezt az ő őseik, akkor az nekünk már egy nagy elégtétel lenne. Illetve z lenne a feladata minden értékkel az értéktár bizottságnak, hogy ilyen szintre eljuttassa, akár az oktatásban, akár a közszereplésben, köztévében, sajtóban. Erről tudomást szerezzenek az emberek, hogy igenis van egy ilyen film, s ez a film szerves része Fehérvár és a megye életének. nem utolsó sorban szabadon elérhető.