A legutolsó időszakig négy szervezet is foglalkozott a magyar bor marketingjével – fogalmazott Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos a feol.hu azon kérdésére, kormánybiztosként mi a pontos feladata és hogy áll annak megvalósításával. Hozzátette: kiemelten fontos volt, hogy ezek a feladatok közös irányítás alá kerüljenek annak érdekében, hogy összehangolt és hatékony marketingtevékenységet lehessen folytatni.

- Többek között ez indokolta az én jelenlegi szerepemet. Nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztosnak neveztek ki, amely szerint a közösségi bormarketing és a magyar borkommunikáció koordinálása a feladatom. Az első időszakban minden szükséges feltételt megteremtettünk és mára megalapítottuk a Magyar Bormarketing Ügynökséget, amellyel párhuzamosan dolgozom a fő feladatomon: ki kell dolgoznom a 2023-2026 időszakra szóló Nemzeti Bormarketing Stratégiát, felügyelni az ehhez szükséges kutatásokat, koordinálni a bormarketing tevékenységeket, irányítani a stratégia keretében megvalósuló programokat, illetve részt veszek az ezzel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítésében, valamint az eredetvédelmi kérdésekben. Mindezt pedig szoros szakmai együttműködésben kell megvalósítani a kapcsolódó területek vezető szerveivel, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, a turizmusért felelős miniszterrel és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, valamint az Agrárminisztériummal, illetve az Agrármarketing Centrummal és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával – tette hozzá Rókusfalvy, elárulva: - Jelenleg valóban a feladatom legfontosabb alapelemének, a stratégia megalkotásának szentelem minden erőforrásomat, amellyel a tervek szerint a második negyedévre, március végére el is készülünk. Az persze – bár az egyik legfontosabb rész - csak az út eleje, hiszen a stratégiát meg is kell valósítani, el kell érnünk, hogy a magyar bor hazai és nemzetközi elismertsége - eszmei és anyagi értelemben egyaránt - megerősödjön.