A hagyomány úgy tartja, hogy a keresztények az újév első napjait választották arra, hogy értékeljék a mögöttük álló időszakot, tanuljanak az esetleges hibáikból, lemondjanak a káros szokásaikról és újult erővel vágjanak neki a következő esztendőnek.

Nem tettek semmilyen ígéretet Fotós: Bagotai Zsanett / feol

Nos, ma már ez finoman szólva is átalakult és sokkal jellemzőbb, hogy valaki az egészségesebb táplálkozást és a rendszeres testmozgást fogadja meg, netán a halogatott dolgok felszámolását és a családdal töltött idő meghosszabbítását, mintsem az évértékelést és a káros szenvedélyektől való megszabadulást. De valóban az új esztendő kezdete a legjobb alkalom arra, hogy rávegyük magunkat olyasmikre, amiket azelőtt nem tettünk meg? Ennek jártunk utána Székesfehérvár belvárosát járva, és járókelőket szólítottunk meg az újévi fogadalmaik felől érdeklődve.

Vivien szerint ne dátumokhoz

szabjuk a terveinket Fotós: Bagotai Zsanett / feol

Sétánk kezdetén elsők között egy családhoz léptünk oda, akik ugyan nem tettek újévi fogadalmat, de megindokolták, hogy miért döntöttek így. – Nem hiszünk az újévi fogadalmakban, annyira nem is szoktunk ünnepelni a szilvesztert. Most is munkával telt az év utolsó napja – mesélte az édesanya és az édesapa.

Két helybéli tanuló szintén hasonló okok miatt nem tett semmilyen ígéretet magának 2023-ra. Közülük Kitti elárulta, hogy korábban már megfogadta újévkor, hogy többet tanul, de mivel ez nem a tervek szerint alakult, így a következő években már mentesítette magát a fogadalomtétel alól.

Habár meglepődve tapasztaltuk, de így volt ezzel a következő három járókelő is, akiket megszólítottunk. Vivien szerint, a saját magunknak állított elvárásoknak és terveknek nem szabad időpontot szabni, akkor kell belekezdeni, amikor készen állunk rá. – Nekem is vannak céljaim, amiket szeretnék megvalósítani, de azt nem fogadom meg, hogy időre, éppen abban az évben sikerülni is fog – mondta. Végül egy baráti társaság két tagjával beszélgettünk, Mátyással és Évával, akik szűkszavúan ugyan, de elárulták, hogy ők sem hisznek már az újévi fogadalom varázsában, így nem is szoktak semmit megfogadni.

„Nem hiszünk az újévi fogadalmakban” Fotós: Bagotai Zsanett / feol