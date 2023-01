Malacfutás korhatár nélkül – ezzel a címmel hirdették meg az év utolsó közösségi programját a településen. Mozgás és kultúra összekapcsolódása is egyben ez az esemény. Mielőtt azonban értetlenül néznénk a sorokra, rögtön elmagyarázzuk, miként is lehetséges ez. A választ az ötletgazdától és a program főszervezőjétől, Tóth-Bagi Krisztinától, Kisapostag könyvtárosától hallhattuk arra a kérdésre, hogy:

– Miért pont egy könyvtáros hirdet meg egy ilyen mozgásos programot?

– Egyszerű az oka, mivel én leszek a közönségszervező is a tanulóidőszakot befejezve. Célunk, hogy összehozzuk a falut. Ráadásul magam vagyok a kutyaiskola vezetője is, ezért is látható olyan sok kutyával érkező. Első alkalommal rendeztük meg Malacfutás című év végi programunkat, ahol nem is a versenyzésen van a hangsúly, hanem a mozgáson és a közösségi találkozáson. Bárki rajthoz állhat, egészen a kisgyerekkortól az idősekig. A visszaérkezéskor mindenki kap ajándékot, továbbá a nyugdíjasklub közreműködésének köszönhetően teával, forralt borral, zsíros kenyérrel várjuk a táv teljesítőit. Reméljük, nem szalad haza senki. Amíg jól érezzük magunkat itt, beszélgethetünk. Jövőre szeretnénk folytatni! – kaptuk a jó hírt a kisapostagi szervezőtől, Tóth-Bagi Krisztinától.

Tóth-Bagi Krisztina főszervező Fotók: Horváth László

A rajtot jelentő gongszó után hamar széttöredezett a mezőny. Nagyon sokan kutyával, kisgyermekekkel indultak neki a Malacfutás meghirdetett távjának. A Duna-parti rakodó előtt pedig egy kalapos, vidám ember, Mosolygó István jelentette a fordulópontot. A visszaérkezésnél a karszalagok alapján tombolasorsolásnak is örülhettek a résztvevők, akik nagyon jó hangulatban voltak egész végig, mondhatnánk: kedélyesen hangolódtak az óévbúcsúztatásra.

Fábiánné Szilágyi Nikoletta és lányai, Blanka és Dorka

Veres Kovács Zoltán és felesége egymásnak csatolták fel a részvételt jelentő karszalagot. Zoltánt megszólítottuk, aki kérdésünkre válaszul elmondta, hogy igen változatos éven vannak túl. A nagyszülők egészségügyi problémái okoztak több feladatot, de összességében sikeres esztendőt zárhatnak. Nem futnak rendszeresen, azonban mint közösségi emberek, most eljöttek erre a rendezvényre. Reménykednek benne, hogy a 2023-as év sem lesz rosszabb az ideinél.

Tompai Györgyné és Suska Józsefné rendszeresen gyalogol

Suska Józsefné, valamint barátnője, Tompai Györgyné régi ismerősök. Kellőképpen felszerelkeztek járóbotokkal, ami egyben azt is jelzi, idős koruk ellenére útra szoktak kelni az egészségük érdekében. Igyekeznek minden nap egy kicsit menni. Főleg az elmúlt vírusidőszak karantén­idején jelentett sokat a szabadban való mozgás lehetősége. Remek ötletnek tartják a programot és örülnek a gyönyörű időnek. Fiatalabb korosztályt képviselt Fábiánné Szilágyi Nikoletta és családja. Ők két kisgyermekkel érkeztek. Blanka és Dorka már óvodás és iskolás, így bátran nekivágtak a két kilométeres távnak. A gyerekek azt is elárulták tudósítónknak, hogy rendszeres a mozgás az intézményekben, szeretnek futni, sétálni, tornázni – mondták a legkisebbek.