Például nem is olyan nagyon régen a zenész barátai meghívására Kisapostagon a Dunai Gyöngy Yacht­kikötő és Bárka Bistróban töltött egy délutánt. De térjünk vissza a Mandoki Soul­matesre, és a nemrég kiadott magyar nyelvű lemezre.

A Mandoki Soulmates 2019 őszén jelentette meg a Hungarian Pictures című angol nyelvű lemezét. Hamarosan mind Németországban, mind Magyarországon aranylemez lett, majd 2021-ben kiadták ennek a bővített változatát Utopia for Realists címmel az USA-ban. A folytatás nem maradt el, hiszen 2022. december 2-től Magyar képek címmel magyarul is hallgatható a lemez – rock-, dzsessz- és souldallamokkal. Az albumon tizenkilenc dal található. A magyar szövegeket Kovács Ákos, Horváth Attila és Mándoki László (Leslie Mandoki) írta az eredeti angol szövegek alapján.

A zenei producer, multi-ütőhangszeres, egyben dalszerző-énekes Mándoki többek közt Bartók Béla műveiből merített a lemez készítésekor. Az albumon olyan nemzetközi kiválóságokat, Grammy-díjas jazz-, pop- és rock­legendákat hallhatunk, mint Ian Anderson (Jeth­ro Tull), Al Di Meola, Bobby Kimball (Toto), Mike Stern (Blood, Sweat & Tears), John Helliwell (Supertramp), Nick Van Eede, Tony Carey (Rainbow), Jesse Siebenberg (Supertramp) és Steve Bailey (Jeth­ro Tull).

Természetesen jelen van a produkcióban Mándoki László és Julia nevű lánya is.

Az albumon olyan hazai zenészeket fedezhetünk fel, mint Ákos, Caramel, Charlie, Mező Misi, Pápai Joci, Zséda és a közelmúltban elhunyt Szakcsi Lakatos Béla – olvasható az MTI híranyagában.

– Legtöbbünk életében eljön a pont, amikor szembenézünk a nehézségekkel, önmagunkkal, és megtapasztaljuk a belső erőnket, amivel felállva továbbmegyünk, küzdünk, hogy elérjük célunkat – így nyitja sorait Mándoki, aki saját hazájához mindig is szorosan kötődött, és egy újabb állomáshoz érkezett el a Magyar képek című kiadvánnyal.

A legfrissebb, a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) által összeállított hivatalos toplista első helyére került fel a Magyar képek szinte azonnal a debütálástól számított első héten a legtöbbet eladott kiadványként.

Mándoki László elmondása szerint ez pályafutása eddigi legnagyobb műve. „Hálás köszönetem a zeneszerető honfitársaimnak, hogy ezzel az albummal, amit gyönyörű anyanyelvünkön énekelhettünk, részei lehetünk ezekben a vészterhes napokban a Ti életeteknek. Mély tisztelettel köszönöm a magyar művésztársaimnak, hogy így közösen magyarul megszólaltattuk a Bartók Béla nyomán írt és az angol–amerikai zenekarommal felvett zenei anyagot” – így osztotta meg Mándoki László háláját a Mandoki Soulmates közösségimédia-oldalain.