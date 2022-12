Területe már az ősidők óta lakott, nevét kora középkori birtokosai után, a Bykchei családról kapta, melynek generációi több uralkodó alatt gyarapították a család birtokait. I. Ulászló királytól 1443-ban pallosjogot is kaptak, ami azt jelentette, hogy birtokukon törvény szerint saját maguk is eljárhattak. A török időket a lakosság különösen megszenvedte, mivel Bicske éppen a Török birodalom és a Magyar Királyság határterületére esett, így szinte állandóak voltak a csatározások, közben mind a két hatalom beszedte a maga adóját. Bicske ugyan nem néptelenedett el, de majdnem elpusztult a 143 éves török fennhatóság alatt.

Ezt követően ismét a fejlődés évszázadai következtek: előbb járási székhely lett, majd 1773-ban mezőváros, 1872-ben pedig nagyközség. A lakók által végzett erdei munkák, mészégetés és kőbányászat mellett fejlett volt a kézműves-ipar: jelen volt a fazekasság, a takácsmesterség, a kelmefestés, a bőrkikészítés, a tímárság, a csizmadiamesterség, valamint a cipészmunka. A község életében ugyanakkor a mezőgazdaság is meghatározó szerepet játszott. A feudális nagybirtok-rendszer egészen a háború végéig fennállt. A művelés alatt álló területek nagy részén 11 nagybirtokos osztozott, a maradék a község lakosságának tulajdonát képezte.

A Bicske Szíve Park számos városi rendezvény helyszíne

Fotós: Nagy Zoltán Péter

Jelentős változást hozott a 19. század végén megépült vasút, amely Bicskét több nagyvárossal is összekötötte. A vasúti közlekedés többek között lehetőséget biztosított a bicskei szegényparasztok és kisiparosok számára, hogy Budapesten is vállalhassanak munkát. Ma is sokan járnak a fővárosba dolgozni.

A korábbi mezőváros, majd nagyközség 1986-ban lett város. Az elmúlt évtizedekben rengeteget fejlődött infrastruktúráját és szolgáltatásait tekintve, miközben megtartotta kisvárosias jellegét, ami miatt sokan szeretik. Látványosságai közül a legimpozánsabb a Batthyány-kastély – olvasóink is erre szavaztak a legtöbben, mint Bicske legjellegzetesebb épített örökségére -, amely azonban csak részlegesen látogatható.