Vajon ki gondozza a Fejér Megyei Szent György Kórház Hunyadi utcai II. Járóbeteg Szakrendelőjének virághadát? - merült fel a kérdés a Fehérvári vagyok! csoportban. Ennek apropóján Ráczné Zahola Verával, a kórház által megbízott dísznövény-kertészet kertészvezető-helyettesével beszélgettünk.

Jól esik a növények gondozóinak a dicséret, hiszen bár tényleg rendkívül látványos munka, amit végeznek, konkrétan a szemünk előtt van, mintha mégsem látnánk meg. Ami érthető is, hiszen a kórházban a várakozás feszült, sokszor fájdalmas, megtört pillanataiban nem erre koncentrálódik a figyelmünk. Ráczné Zahola Vera azzal kezdte, elismerés illeti a főnöküket is, aki mindenben támogatja a munkatársak munkáját, s teret enged az ötleteknek, ő pedig Halmosi Ferenc vezető-kertész.

Legutóbb a közösségi oldalon kaptak rengeteg támogató, pozitív hozzászólást, ahol számos fotó látott napvilágot, főszerepben a zöld minden árnyalatát magukra öltő, hol bordó levelű, kicsi, nagy, futó vagy épp cserépben magasra törő növénnyel. Az interneten „megállva” jött a rácsodálkozás, micsoda üde díszlet veszi körül a várakozó betegeket, kísérőket vagy épp a rutinvizsgálatra, vérvételre rohanókat.

Forrás: Sohonyai Edit

A válogatás elsődleges szempontja nyilván az – válaszol kérdésemre a kertészvezető-helyettes-, hogy hiperérzékeny, nagyon sok törődéssel funkcionáló növények helyett, kvázi igénytelen fajták kerüljenek ezekbe a cserepekbe, hiszen nincs lehetőség arra, hogy ezeket akár napjában többször is megöntözzék. Folyamatosan tesztelgetik, melyek azok, amik ideálisak lehetnek, a „háttérben” hajtásokat is szaporítanak. Csak a teljesség igénye nélkül pár fajta, amivel találkozunk: vitorlavirág, kukoricavirág, viaszvirág és bromélia-félék, anyósnyelv. Ezek egy része felajánlás útján érkezik a kórház falai közé, sok esetben azért, mert kinövik az adományozó lakását (a képeken is látszik, van, ami az emeletig ér), ezeket szívesen is fogadják a kertészek. Mint mondta, nagy siker, hogy az összes régi, töredezett virágládát lecserélték vadonatújakra, még 2021 januárjában. Ez is sokat dob az összképen. Ha megtekintik a fotókat, láthatják, nem kis mennyiségről beszélünk, melyek mindegyikében friss föld élteti tovább a növényeket.

Forrás: Sohonyai Edit

Természetesen, amire most, jelen cikkünkben fókuszáltunk az „csak” ennek a belső térnek a növényzete, a kertészek munkája sokkal kiterjedtebb, összességében nekik köszönhetjük a mindig tiszta, rendezett környezetet, virágos-fás minidzsungelt, legyen az kint, vagy bent.