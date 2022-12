Sokszor hallunk és beszélünk arról, hogy a sport összehozza az embereket, a sport mindenkié. Simon-Sipos Anett gyógypedagógus egyetemi hallgató, édesanya ötletének köszönhetően ez az állítás újabb bizonyítékot nyert, hiszen az intézmény tizenkét tanulója ellátogathatott a Fehérvár Küzdősport SE boxtermébe. A fiatalok nagy izgalommal, gyógypedagógusok és Szépné Reményi Annamária tagintézmény-vezető kíséretével érkeztek a sportközpontba.

Turós Arnold az egyesület elnöke és edzője fogadta a lelkes fiatalokat, akiket az edzés alatt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is meglátogatott. A résztvevők izgatottan szálltak be a ringbe, ahol az edző mesélt nekik arról, valójában miről is szól az ökölvívás, milyen dinamikus, technikás sportról van szó, hogy ez nem csak a verekedésről szól. Megtudhatták és aztán meg is tapasztalhatták, milyen összetett sport is a box, hiszen a bemelegítést követően a tükör előtt és a zsákokon is gyakorolhatták az ütéseket. A fiatalok lelkesedése a foglalkozás végéig kitartott, csillogó szemmel, feltöltődve tértek vissza az iskolába.

Fotós: Ostorházi Helga (fehérvári önkormányzat)



Az edzés sikerességét a fiatalok csillogó szeme bizonyította a legjobban, de megerősítette az is, hogy az egyesület elnöke felajánlotta, havonta egy-két alkalommal, hasonló keretek között térjenek vissza a terembe.

– Gyógypedagógus hallgatóként, édesanyaként örülök, hogy amit kitaláltam, közös szervezéssel megvalósult. Fontosnak tartom, hogy a sérült emberek mindennap részesei lehessenek a társadalomnak, hogy elfogadóbbak legyünk velük szembe. Ők nem betegek, hanem egy bizonyos sérültség hordozói, amit viszont visznek magukkal egy életen át. Sérültségük sokszor valóban lehet furcsa és olykor zavaró, de ők csak így tudnak megnyilvánulni, viselkedni. Az a kis csillogás a szemükben ott van, ne vegyük el tőlük. Tiszteljük ezeket az embereket, hiszen ők is szeretnek, éreznek és sokszor, sokat szenvednek – fogalmazott Simon-Sipos Anett Veronika, a program ötletgazdája.